梅姨武汉行 全程陪同的这位中国女演员有啥背景？

梅姨今晨抵达武汉，开启为期3天的访华之旅。据了解，梅姨的武汉行，由中国女演员江疏影全程陪同。

特雷莎·梅在武汉仅停留一个上午，行程相当紧凑：第一站前往武汉大学出席湖北英国教育文化交流展，并与学生互动交流。随后考察长江水资源及水生物保护情况。在武汉的最后一程是前往黄鹤楼，登楼远眺武汉三镇风光，并欣赏京剧表演。

31日上午，特雷莎一行来到武汉大学出席湖北英国教育文化交流展，并与学生互动交流。中国演员江疏影以灵动青春形象大使的身份，作为中国青年的代表向来宾介绍了该活动的成果。特雷莎说：“灵动青春是英中人文交流非常好的典范。今天在现场见到的学生都是自信的未来领导力。”

上游新闻注意到，微博知名中英文化自由撰稿人“英国报姐”也参加了活动，据其发布的现场视频称，“梅姨口才相当好了，和她的大皮靴子比，江疏影光着个大长腿，冻的瑟瑟发抖，我把暖宝宝给她了”

外国高官访华，由中国女演员全程陪同，这样的情况是比较罕见的。江疏影究竟有啥背景？

先来了解一下“灵动青春”活动，这是2017年开始由英国政府、英国文化教育协会和英国旅游局在中国各地共同发起举办的一系列活动。

2017年7月4日，英国驻华使馆在大使官邸举行了英国女王生日庆典及“灵动青春”项目的启动仪式。英国皇室长公主安妮公主殿下亲临活动现场，江疏影也被特邀作为“灵动青春”的形象大使出席了启动仪式。

当日，江疏影受到英国皇室安妮公主的亲切接见。当天，她接受了英国驻华大使吴百纳女爵士授予的大使证书，并与安妮公主和吴百纳女士一同为“灵动青春”活动揭幕。

江疏影有幸获邀出任灵动青春大使，与她曾在英国留学的经历有关。她曾在媒体上分享过自己的留学经历，虽然不乏“艰难奋斗”的青春史。

毕业于上海戏剧学院表演系本科班的江疏影，毕业后并没有直接进入演艺圈，而是自己选择前往英国东英格利亚大学攻读传媒经济学硕士学位。江疏影凭借电影《致我们终将逝去的青春》阮莞一角出道，并凭借该片获得第8届亚洲电影大奖最佳新演员奖。因其独特的时尚品味，成为时尚界追捧的新宠，并多次出席国际品牌活动。同时，致力于公益活动，并受邀担任“春蕾午餐公益大使”。

如今已成功成为一名演员的她，更直言曾经的留学经历源于她对英国戏剧、电影及英国文化的情结，这也成为支撑她留学经历的动力。

江疏影表示：“我很好奇莎士比亚的戏剧是在怎样的国家产生的，来了（英国）之后更发现了英国在文化和历史等各个领域的魅力，在英国我收获了非常有价值、甚至对我现在的生活也有着很正面影响的经历。在学习过程中进一步深入了解英国的当地文化，深切体会到中英两国文化的差异与共融。”留学经历让江疏影吸收到更加多元的文化，也开拓了她人生的视野。

2017年10月，江疏影作为英国“灵动青春”形象大使，重返英国。

期间她访问英国皇家艺术学院，探讨中英创意教育合作；

参观路虎捷豹科技节展览，与全球艺术总监Ian Callum会面；

江疏影还与香格里拉主厨一同前往博罗市场采购食材，并亲自参与到制作。

点击进入专题

责任编辑：霍宇昂