北京通州一辆金杯车满载二锅头撞上货车 致2死3伤

原标题：北京通州：金杯车满载二锅头撞上货车 致2死3伤

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 董振杰）2018年1月31日上午，在北京市通州区京榆旧路上，一辆满载白酒的金杯越过护栏后与对面行驶的货车相撞，事故造成2死3伤，目前交警正在进行调查处理。

“上午11点半，我开车经过这里时，发现金杯车往对面撞了过去。”一名大货车司机说，事发时他刚好经过该路段，目击了车祸发生时的一幕。“我看到金杯车上的人和大货车上的人身上都在流血，有人报警后，消防人员对车辆进行破拆后，将人救了出来。”

1月31日下午1时30分许，法制晚报·看法新闻记者来到白庙新村往西约两百米的事发地点时，急救人员早已将伤者拉走送医，由于事发时金杯车撞倒路中护栏到对向车道，导致该路段无法通行，进出京方向车流均受到影响，交警紧急将南侧的马路进行封闭，车辆全部靠北侧行驶。

图片

“车上全都是二锅头，老远就能闻见酒味儿。”一名围观者说。法制晚报·看法新闻记者在现场看到，金杯车的左侧和蓝色货车的左侧车头均严重受损，地上满是玻璃碴和酒液，消防人员使用水枪喷洒泡沫防止出现火灾意外，救援车辆上的多名工人正在转移未被撞坏的二锅头，装了将近一车厢。多名交警赶到现场勘查取证，养护道路的工人整修被撞损的护栏。

记者从救援人员处获悉，事发时金杯车上共有两人，蓝色货车上坐了三人，该事故目前共造成两人死亡三人受伤。

责任编辑：霍宇昂