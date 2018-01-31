城管抽梯工人坠亡后续:被刑拘店铺老板被取保候审

原标题：城管抽梯致工人坠亡#事件新进展：被刑拘文印店老板被取保候审

北青报记者31日从文印店老板刘勤家人那里了解到，被刑拘的刘勤已经在31日晚被取保候审，和家人见面。此前，郑州市公安局航空港分局办案民警在接受媒体记者采访时表示，刑拘刘勤的依据是《刑法》第一百三十四条：“在生产、作业中违反有关安全管理规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的”。刘勤的爱人欧聪艳告诉记者，刘勤在事发后即被民警带走接受调查，之后一直没有见到。这次刘勤被取保候审她非常开心，而对坠亡工人，他们一家将尽全力安抚赔偿。1月23日，安装工人欧湘斌在郑州某二层建筑顶部进行广告牌拆除时，城管执法人员将其梯子带走，欧湘斌在用绳索试图下楼时失手坠亡。郑州警方随后将雇佣坠欧湘斌的文印店老板刘勤以涉嫌重大责任事故罪予以刑拘。

来源：北青报

责任编辑：霍宇昂