新京报评最高法责令区政府赔偿：不让强拆找借口

最高法判定婺城区政府行政违法，理清了“补偿”和“赔偿”的边界，也是对地方政府以法律外衣掩盖违法“强拆”行为的说不。

▲申请人 许水云 图片来自央视报道截图

文 | 欧阳晨雨

还没谈妥就将居民房屋推倒，地方政府发文称系施工队“误拆”；有租赁合同的厂房被连夜拆除用作停车场，官员称“不知这块地还有主”；居民遭遇夜半强拆之后，事发地政府回应说，是临时工干的……这类新闻已是屡遭曝光。

据新京报报道，2014年10月26日，金华市婺城区政府发布房屋征收决定，居民许水云的房屋被纳入征收决定范围，但在征收决定前一个月，这座房屋已被拆除。征收决定在后，拆除在前，构成行政违法。有意思的是，在诉讼过程中，婺城区政府在庭上辩称，“区政府从未组织过强拆行为，涉案房屋系婺城建筑公司因误拆所致。”

因对一、二审判决不服，许水云将官司打到了最高法。1月25日，最高法第三巡回法庭宣判：确认行政机关强拆行为违法，同时撤销原审部分不当的判决，并责令行政赔偿。

明明是违法强拆，涉事政府为什么动那么多的“心思”，找这样那样的“借口”？归结到一点，是某些人想要模糊违法主体、不承认违法“强拆”行为。

令人不安的是，面对少数地方政府的“小动作”，很多产权受到侵害的普通公民很难通过司法途径，有效维护合法权益。有统计表明，强拆案行政机关败诉超一半，且名“胜”实“败”的案例也不少。

更何况，即使在法院判定了一些地方政府存在“强拆”或“行政违法”的情况下，一些地方政府也依然会在模糊“补偿”和“赔偿”边界的过程中继续无视“强拆”事实。

比如婺城区这个案例中，当地法院一审和二审的判决，其实已经认定婺城区政府存在行政违法的事实，却都没有支持原告获得“赔偿”的要求，而仅仅是依照当地的房屋征收补偿方案代替“赔偿”。





▲当地的房屋征收决定

“补偿”与“赔偿”，尽管一字之别，法律意义却相距甚远。若是前者，就应依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》，通过征收补偿程序获得补偿；若是后者，则应根据《国家赔偿法》，通过国家赔偿程序，解决涉案房屋被违法拆除的损失。

回看此案，房屋都先行强拆了，补偿决定还没有作出，法律程序已经违背，怎么还能列入“补偿”呢？如果照此处理，但凡政府违法强拆公民房屋，岂不都能“洗白”，宪法和法律赋予的公民物权，又如何得到维护？

值得欣慰的是，这次最高法判定婺城区政府行政违法，最终理清了“补偿”和“赔偿”的边界。这也是在杜绝地方政府以法律的外衣掩盖违法“强拆”的事实。

这些年，从《国有土地上房屋征收与补偿条例》制定，到《关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》出台，从国务院裁决确认广西壮族自治区政府作出的征地批复违法，再到最高法提审判决区政府强拆违法并“赔偿”，都释放出依法保护公民产权的强烈讯号，也警示着一些地方政府依法用权。

公民物权神圣不可侵犯，违法强拆的任何“借口”，都不应阻挡公正司法的脚步。也唯有用法律对任何形式的强拆——哪怕是以法律外衣掩盖违法本质，都及时说不，该赔则赔，才会产有恒法，才能民有恒心。

□欧阳晨雨（学者）

责任编辑：刘德宾 SN222