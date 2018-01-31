原标题：中国共享单车用户突破2亿 发展至21个海外国家

会议现场。（图片摄影：刘强）

海外网1月31日电 今天（31日）下午，中国互联网络信息中心（CNNIC）公布了第41次《中国互联网络发展状况统计报告》。根据报告，截至2017年12月，共享单车用户规模突破2亿，并渗透到21个海外国家。

报告指出，以第三方信息平台为基础，整合社会资源为用户提供服务的共享经济业务在2017年得到蓬勃发展。数据显示，在提升出行效率方面，“共享单车+地铁”较全程私家车提升效率约17.9%。

在节能减排方面，共享单车用户骑行超过299.47亿公里，减少碳排放量超过699万吨；在拉动就业方面，共享单车行业创造超过3万个线下运维岗位。同时，共享单车为2017年下半年用户规模增长最为显著的应用类型，国内用户规模已达2.21亿，并渗透到21个海外国家。

网约车方面，《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》施行以来，各地网约车细则陆续出台调整准入门槛，企业谋求转型与跨界融合以提升盈利能力，与旅行、招聘等企业合作，分享客户资源进行跨界营销推广。

据海外网了解，1997年，国家主管部门研究决定由CNNIC牵头组织有关互联网单位共同开展互联网行业发展状况调查，至今 CNNIC 已成功发布40次全国互联网发展统计报告，形成了每年年初和年中定期发布《中国互联网络发展状况统计报告》的惯例，本次是第 41 次报告。

CNNIC 的历次报告见证了中国互联网从起步到腾飞的全部历程，并且以严谨客观的数据，成为我国政府部门及国内外行业机构、专家学者等了解中国互联网发展状况、制定相关决策的重要依据。

责任编辑：张建利