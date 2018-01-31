广西政府领导班子调整：五进五出 三人为跨省调入

原标题：媒体盘点广西政府领导班子调整：五进五出，三人为跨省调入

1月31日，广西壮族自治区十三届人大一次会议选举出自治区政府主席、副主席，与此前对比，呈现“五进五出”局面。

除陈武连任当选自治区政府主席外，另外三名上届自治区政府副主席则是近两年任命，本届连任。其中，胡焯为公安厅厅长，黄伟京于2016年9月由自治区财政厅厅长升任自治区政府副主席，而丁向群则是去年从国家开发银行副行长一职上调任自治区政府副主席。

在上届自治区政府副主席中，最引人瞩目的是原常务副主席蓝天立转任自治区政协主席，跻身正部级。张晓钦和张秀隆当选自治区人大常委会副主任，黄日波和陈刚则当选自治区政协副主席。

以上“转出”的五人任职自治区政府副主席的时间都达到或超过5年。

当日投票选举现场。 广西头条NEWS微信公众号 图

新当选的五名副主席中，三人为跨省调入，分别是：原贵州省委常委、常务副省长秦如培，原安徽省副省长方春明，原国家发改委副秘书长费志荣。

新当选副主席的李彬，此前是自治区政协副主席。1962年出生的他是九三学社成员，目前任九三学社中央常委、广西壮族自治区主委。

李彬，是江苏泰兴人，1983年8月参加工作，中国地质科学院地质工程专业毕业，在职研究生学历，工学博士，研究员。曾历任国土资源部岩溶地质研究所副所长、 广西国土资源厅副厅长、钦州市副市长等职。2008年当选自治区政协副主席。

另一名新当选副主席的黄俊华，则是梧州市委书记。梳理发现，黄俊华与李彬一样，都长期在地质冶金系统工作，都有过自治区国土资源厅副厅长的任职。

1963年8月出生的黄俊华是广西德保人，武汉大学摄影测量与遥感专业毕业，在职研究生学历，工学博士，副教授。

黄俊华大学是在中南矿冶学院矿山系工程测量专业学习，毕业后到桂林冶金地质学院任教，随后到桂林工学院担任国土开发与测绘系主任、院长助理、副院长等职。2000年，黄俊华任自治区测绘局局长、党组书记，此后兼任自治区国土资源厅副厅长。

黄俊华2008年后回到桂林市，历任桂林市政府副市长、桂林市委常委、桂林市委副书记、市长。2014年1月调任梧州市委书记。

自此，自治区政府领导班子呈现“五进五出”局面，维持“一正八副”配置。

来源：“广西头条NEWS”微信公众号

责任编辑：桂强