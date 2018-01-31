吉林:省属企业全面推行党委书记董事长由一人担任

原标题：省属企业全面推行党委书记、董事长由一人担任

吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

近日，吉林省政府办公厅下发通知，转发省国资委以管资本为主推进职能转变实施方案。

方案要求，强化管资本职能，落实保值增值责任。严控投资风险，必要时开展投资项目第三方评估，防止重大违规投资，依法依规追究违规责任。围绕服务国家战略目标和全省产业结构战略调整要求，在已组建吉盛资产、农投集团、旅游控股和资本运营公司等四个投资、运营公司的基础上，继续优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。业绩考核与薪酬分配协同联动，进一步发挥考核分配对企业发展的导向作用，实现 “业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降 ”。严格贯彻落实国有企业负责人薪酬制度改革相关政策，健全完善企业负责人薪酬管理办法，对组织任命的企业负责人合理确定基本年薪、绩效年薪和任期激励收入，对市场化选聘的职业经理人实行市场化的薪酬分配机制。

强化国有资产监督，防止国有资产流失。增加监督专门力量，组织开展国有资产重大损失调查，对发现的问题进行深入核查、分类处置、整改督办、移交处理，形成发现、调查、处理问题的监督工作闭环。强化企业财务监督，开展省国资委向企业委派总会计师试点，监督和规范企业财务行为，管控企业大额资金调动和使用。改进监事会监督方式，落实外派监事会的纠正违规决策、罢免或者调整企业领导人员建议权，落实监事会主席根据授权督促企业整改落实或者约谈企业领导人员的职权。加大对违法违规经营投资的责任追究力度，综合运用组织处理、经济处罚、禁入限制、党纪政纪处分和追究刑事责任等手段，依法依规查办违法违规经营投资导致国有资产重大损失的案件。

强化党的建设，落实管党治党责任。强化党建工作考核，研究制定省属国有企业党建工作考核评价办法，逐步完善企业党建 “述评考用”相结合的工作机制。研究制定健全完善企业法人治理结构的指导意见，明确和落实国有企业党组织在公司治理结构中的法定地位，使党组织成为公司法人治理结构的有机组成部分。完善 “双向进入、交叉任职 ”领导体制，省属企业党委班子成员与董事会、监事会、经理层成员实行 “双向进入、交叉任职 ”，全面推行党委书记、董事长由一人担任，党员总经理兼任党委副书记，专职抓党建工作的党委副书记进入董事会。

调整监管事项，增强企业活力。制定《吉林省国资委出资人监管事项清单》，准确把握出资人职责定位，依法依规行权履职。明确企业负责人管理职责，注重董事会建设，并对管理权限内的企业领导人员组织考察任免和考核评价。加大简政放权力度，取消、下放、授权并移交一批监管职能。将没有明确法律、法规依据及属于企业经营自主权的事项予以取消，将延伸到子企业的管理事项下放给企业，将公司法规定可以授权的有关事项授权给国有资本投资、运营公司和符合条件的一级企业，更好维护企业市场主体地位，切实增强企业活力。坚持准确定位，专司国有资产监管，不行使社会公共管理职能，将配合承担的社会公共管理职能比照国务院国资委逐步移交给相关部门。

调整职能，优化机构设置。对承担的企业重组整合、结构优化、改制上市以及解决历史遗留问题等职能进行统筹整合，集中力量加大对改革改制、管理创新和商业模式创新的指导服务力度，加快完善现代企业制度。加强监督职能。统筹内外部监督检查成果在省国资委和企业的运用工作，分类处置、督办和深入核查监督检查发现移交的问题，对共性问题组织开展专项核查，组织开展国有资产重大损失调查和责任追究。

改进监管方式手段，提高监管效能。推进国有资产监管信息公开，依法向社会公开国有资本整体运营情况、企业国有资产保值增值及经营业绩考核总体情况、国有资产监管制度和监督检查情况。指导企业加大信息公开力度，依法依规公开治理结构、财务状况、关联交易、负责人薪酬等信息，建设阳光企业。按照程序简化、管理精细、时限明确的原则，深入推进分事行权、分岗设权、分级授权和定期轮岗，科学设置内设机构和岗位职责权限，确保权力运行协调顺畅。推进监管信息化建设，健全企业产权、投资、财务等监管信息系统，实现动态监测、违规警示和超前防范。

来源：吉林发布

责任编辑：霍宇昂