郑州一栋高层建筑着火 火势从20层往上蔓延(图)

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河南省政府应急广播#[突发！郑州一高层建筑着火 黑烟飘起十几层楼高]今天（2月1日）下午13：40左右，郑州心怡路祥盛街西北角一高层建筑着火，据现场车友反映：火是从20楼左右冒出来的，并且不断往上蔓延， 目前119已经赶到现场救援，暂时不确定有没有人员被困，河南交通广播会持续关注。

责任编辑：张义凌