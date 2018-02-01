滴滴美团非法网约车长期存在 被南京多部门约谈

原标题：非法网约车长期存在 滴滴美团被南京部门约谈

打好网约车，来的却不是软件显示的车牌，还是一辆外地车，是不是有点忐忑？现代快报记者了解到，因为平台出现多起违规运营，1月31日下午，南京多部门集中约谈了滴滴、美团网约车平台公司，并向两平台下发了限期整改通知书。两平台也明确表态，按照主管部门要求尽快整改，公平合法开展各项市场活动。

数据：去年查处1094起非法营运

南京市客管处处长邹振介绍，截至2018年1月30日，南京共有首约、神州、曹操、滴滴、美团、庞大叮叮、易到7家网约车平台公司取得经营资质。

交通部门在执法中发现，滴滴、美团平台长期存在不合规车辆和人员从事非法运营的问题，省、市部门先后十余次约谈，市交通局依法实施了5批次处罚，但两平台仍未履行整改承诺，2018年1月1日至1月19日，共查处非法营运网约车126辆（滴滴106辆、美团20辆），其中，外牌车15辆（滴滴12辆、美团3辆）。

“两平台长期接入不合规车辆，且存在外牌车违规运营。”邹振告诉现代快报记者，2017年查处的1094起非法网约车营运行为中，仅30余名驾驶员为持证人员（无“车证”），其余既无“车证”，也无“人证”，部分人员还存有精神疾病、暴力犯罪、吸毒等从业禁忌。

“你们平台现在接入交通部再反馈到南京的数据，根本用不起来。”南京市交通运输局副局长郑春发表示，目前，两家平台中，滴滴接入的数据滞后并且不完整，美团至今无任何数据接入监管平台。在人员、车辆证件办理中，上报的数据存在错、漏现象，审核一次性通过率仅为70%。

要求：2月7日前清理不合规人和车

会上，南京多部门对两家平台提出了五条整改意见。

包括：即日起，平台禁止接入不合规车辆、人员，并停止向无许可资质的车辆、人员派单。2月7日零时前，清退平台上所有不合规车辆、人员，并确保线上线下车辆、人员一致。即日起，按照国家有关规定，不得以低于成本的价格运营扰乱客运市场秩序。2月7日零时前，将平台上相应的共享数据完整、实时接入政府监管平台，并定期报备驾驶员、车辆相关信息。即日起，平台公司搭建许可申办团队，确保数据、资料及时、准确提交。即日起，平台公司落实企业经营主体责任，做好所属驾驶员的宣传、引导、教育工作，切实采取有效措施维护行业稳定。

两家平台要在2月1日17：00前上报整改承诺书、2月7日17： 00前上报整改情况报告。

平台：尽快整改，合法开展市场活动

据介绍，南京将建立由交通部门牵头，公安、工商、价格、网信等部门参与的联合执法监管机制，规范全市出租汽车市场秩序，保持业态良性发展。持续强化市场监管，依法对平台公司的违规经营行为实施行政处罚；将平台、违法行为人的严重违法失信行为纳入全国信用信息共享平台，同时暂停平台公司网约车许可事项的申办资格。

约谈中，滴滴、美团两家平台公司代表作了表态发言。滴滴平台表示，会按照主管部门要求尽快整改，落实企业主体责任，加快合规进程。美团表示，将尽快搭建一个平台，建立自己的团队，保障许可申办，对接入平台的人员和车辆已开始排查，力争尽快完成。将和滴滴一起维护行业公平合法开展各项市场活动。（李娜）

来源：现代快报

责任编辑：张义凌