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外交部记者会再现了“火药味”一幕 日本记者被怼

外交部记者会再现了“火药味”一幕 日本记者被怼
2018年02月01日 16:13 人民日报
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2月1日，外交部发言人华春莹主持例行记者会。2月1日，外交部发言人华春莹主持例行记者会。

　　日本《产经新闻》记者提问：

　　30日对外国记者协会报告的表态时，你曾说希望赞同报告的记者举手，但是当时我们的记者并没有出席，现在我表示对报告的同意，因为我们亲身经历过报告中所说的一些情况，我们衷心希望中方改善相关情况，这是我们对这一问题的立场。

　　华春莹：我不知道你是不是天天来记者会，至少前几天你没来，今天听你这几个问题，你是来者不善。驻华的外国记者有600余名，不知道属于FCCC的到底有多少个，毫无疑问你是它的成员，我没有异议。但我想问你一个问题，为什么其他的媒体没有遇到你这样的问题，600多名外国记者中，为什么只有《产经新闻》记者会有这样的感觉，你觉得《产经新闻》自己的一些做法是不是值得反思呢？我觉得遇到了问题的时候，你看到绝大多数的媒体在中国很顺利地进行他们的生活，开展他们的采访，为什么唯独你们觉得有问题呢？我觉得这个是需要自己做出深刻反思的。

责任编辑：霍宇昂

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