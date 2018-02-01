北京明后天气温下降 本月中下旬有雪

原标题：北京天气最新预报：明后天气温下降 本月中下旬有雪

来源：北晚新视觉

2018年2月1日讯，从本周开始，北京气温有所回升；受冷空气影响，今天午后北风逐渐增大，今天夜间到明天白天将有四级偏北风，阵风六级左右，明后天气温下降。

资料图 新华社发（尹默 摄）

上周京城的气温掉到了谷底，从本周一开始气温逐渐回升，预计今天下午平原地区的最高气温在5℃左右，中午前后比较适宜户外活动，但是有一股新的冷空气，今天下午开始影响本市，偏北风逐渐增大到三到四级，阵风六级；冷空气主要影响在今天夜间到明天白天，将带来四级左右北风，阵风可达六级左右，风寒效应明显，而且冷空气引起气温下降，预计明天白天平原地区气温又会回到冰点以下。本周双休日的早晨平原地区的最低气温在-9℃上下。

从今天开始进入为期40天的春运，2月上旬天气以晴为主，大部分地区无有效降水，除今天夜间到明天的冷空气外，7日到8日还有一次冷空气活动，将有四级左右的北风；多数时间能见度不错，有利于春运交通，只是气温低迷，平均气温低于常年同期，要防范低温对春运的影响。经预测，在2月中旬的中期和下旬初本市分别有降雪天气，将对春运带来不利影响，由于目前间隔时间较长，天气形势的变化带来不确定因素，我们气象部门会密切关注天气，及时告知公众。

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