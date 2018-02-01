央企重组再添一例 中核建划入中核

新京报讯 （记者任娇）1月31日，国资委网站信息显示，经报国务院批准，中国核工业集团有限公司（下称“中核”或“中核集团”）与中国核工业建设集团有限公司（下称“中核建”或“中核建集团”）实施重组，中国核工业建设集团有限公司整体无偿划转进入中国核工业集团有限公司，不再作为国资委直接监管企业。至此，中核与中核建的重组合并最终敲定。

两者前身均为“中核工业总公司”

上述两大核电集团的合并传闻由来已久。2017年3月17日，中核集团旗下上市公司中核苏阀科技实业股份有限公司（简称“中核科技”，000777.SZ）发布公告称，获悉中核集团正在筹划与中核建战略重组事宜，重组方案尚未确定。上述事项目前不涉及公司的重大资产重组事项，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。

至此，中核与中核建合并一事从传闻转入实际操作层面。

1月31日，中国核建（60161.SH）发布公告称，控股股东中核建集团与中核集团战略重组事项获得批准。待重组完成后，实际控制人变为中核集团。

中核集团，是经国务院批准组建的特大型国有独资企业，其前身是二机部、核工业部、中国核工业总公司，由100多家企事业单位和科研院所组成。中核集团是中国核能行业的“巨无霸”，主要从事核军工、核电、核燃料循环、核技术应用、核环保工程等领域的科研开发、建设和生产经营，以及对外经济合作和进出口业务。截至目前，中核集团是唯一出口过核电站并实现批量出口的中国企业。

中核建为“核电建设王牌军”，主要集中在工程建设领域，主业为军工工程，核电工程、核能利用，核工程技术研究、服务。和中核集团一样，中核建集团也是经国务院批准在原中国核工业总公司所属部分企事业单位基础上组建而成。2017年，中国核建在中国500强排行榜中公司排名第158位。

在核电工程建造领域，中核建集团具有连续30余年不间断从事核电建造经验，曾承担我国压水堆、实验快中子反应堆、重水堆等多种不同堆型核电站的建造，并将核电建造能力拓展到民用和工业领域。

核电产业将迎来“新三角”格局

去年以来，央企集团层面重组整合加快，其中，2017年中国国电与神华集团等3组7家央企实施了重组。此次中核集团与中核建集团实施重组后，国资委监管的央企户数调整至97家。

目前，中核集团旗下有3家A股上市公司，分别为东方锆业、中国核电、中核科技。中核建旗下有1家A股上市公司中国核建。二者重组，旗下上市公司有望受益。

中核建旗下的中国核建在前期发行首期超短期融资券时指出，国内核电核岛建设竞争进入适度竞争阶段，但核岛建设对建筑企业在施工技术及施工经验方面设有严格标准，加之我国不断强化核电建设工程的安全管理，短期内中核建依然在核岛部分建筑市场保有绝对竞争力。

二者去年业绩均有上涨。中核集团旗下中国核电披露的业绩数据显示， 截至2017年12月31日，公司全年累计商运发电量1007.47亿千瓦时，同比增长15.71%。中核建1月初发布的2017年主要经营情况显示，新签合同额852.4亿元，较去年同期上涨25.7%，其中，其中核电工程83.4亿元，较上年同期下跌43%，军工工程较上年同期大幅上涨647.8%。

银河证券认为，未来三年我国核电有望迎来加速增长期。业内专家表示，从核能技术研发、核电发展的角度看，中核集团与中核建两大集团打了多年的“配合”，合并为一家后核心竞争力将明显提升。

作为央企名录中排名前两位的军工企业，中核与中核建重组将是能源行业继中电投与国家核电、国电与神华合并后，第三例落地的央企重组。重组完成后，核电产业将迎来中核集团、中广核及国家核电形成的“新三角”格局。

■ 观点

央企重组将出现更多同行业合并

2018年，央企改革的主要路径可能依然是合并重组。1月17日，国务院国资委总会计师沈莹在介绍央企经济运行情况时曾介绍，结构调整的亮点还有加大了央企之间的重组整合力度，中央企业的户数调整到98家，而且重组整合的方式和力度都有很大的提升，通过横向联合、产业链整合、专业化重组，我们进一步提高了企业的资产配置效率，推动资源向优势企业集中。

“央企重组的第一大出发点就是，做大做强全球竞争力一流的企业。核电和高铁一样是中国的一块品牌，核电走出去，在世界增强竞争力，是关键的一步。”中国企业研究院首席研究员李锦分析，“第二个是在‘一带一路’建设中搭建我们的品牌，当前需要一系列的举动，如南车北车合并之后，将我们的优势企业聚集增强竞争力。第三个是生产部门和建设部门的合并，将成为一个趋势。”

李锦进一步分析，“下一步将出现一系列的这样类型的合并，建设部门和生产部门是上下游链条的组合，是重组的一种重要形式，未来的重组中还会出现投资、建设、生产等全要素合并的模式。”

“2018年，我们走向高质量发展的阶段，高速度和高质量并驱发展，做大规模是基础，同一行业要素的聚集是做大的基本途径，这将会是2018年重组的一个重要模式。”李锦说。

责任编辑：刘德宾 SN222