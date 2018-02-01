黑龙江省委书记张庆伟:奋力建设现代化新龙江

原标题：奋力建设现代化新龙江（新时代 新气象 新作为·高端访谈）

——访黑龙江省委书记张庆伟

本报记者 郑少忠

在黑龙江兴起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮之际，就如何在新时代把握新特征、践行新思想、引领新实践，奋力建设现代化新龙江，本报记者专访了黑龙江省委书记张庆伟。

记者：党的十九大作出中国特色社会主义进入了新时代的重大政治判断，黑龙江将如何从新的历史方位、新的时代坐标思考把握建设现代化新龙江的时代特征？

张庆伟：准确把握新的时代特征，必须认清建设现代化新龙江的坚实基础和有利条件。作为老工业基地，黑龙江正在转向结构优化、动能转换的良性发展轨道，经济增速从2014年5.6%、到2015年5.7%、到2016年6.1%，再到2017年的6.4%，呈现企稳回升良好态势。各领域改革全面发力、多点突破、纵深推进，2017年外贸和对俄进出口总额较大幅度增长、实现逐季回升。民生保障不断增强，城乡面貌发生新变化。社会大局保持安全稳定，人民群众精神面貌、社会面貌发生明显变化。各级领导班子更加有凝聚力，党内政治生活气象更新，正风反腐深入推进。综合判断，黑龙江已步入老工业基地全面振兴、改革开放全面推进、人民生活质量全面提升、社会全面进步、管党治党全面深化的新时期。处于这样一个新时代，是我们这一代人的幸运，我们要顺应时代大势、融入发展大局，不断把现代化新龙江建设推向前进，创造无愧于新时代的业绩。

记者：党的十九大把习近平新时代中国特色社会主义思想确立为我们党的指导思想，请您谈一谈这方面的认识和体会，以及如何践行这一重大思想。

张庆伟：党的十九大的最重要历史贡献和最重大理论成果，就是科学提出习近平新时代中国特色社会主义思想并作为我们党的指导思想写入党章，这是我们学习贯彻十九大精神首先要学习领会好的最基本、最核心的思想内容。新的理论孕育于新的时代，更需要在引领新的发展中彰显价值和力量。我们要认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，同贯彻落实党的十九大作出的战略部署贯通起来，同深入贯彻习近平总书记对我省重要讲话精神贯通起来，贯彻到现代化新龙江建设全过程、体现到党的建设各方面。把《习近平谈治国理政》作为学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的权威读本，学原文、读原著，学深悟透、融会贯通，让21世纪中国的马克思主义不断展现出更加强大的真理力量。

记者：党的十九大提出分两步走在本世纪中叶建成社会主义现代化强国，黑龙江将如何围绕这一战略安排确立奋斗目标、明确重点任务？

张庆伟：党的十九大从党和国家事业发展全局高度，对新时代中国特色社会主义发展作出战略部署，为我们全面建设现代化新龙江指明了前进方向。省委十二届二次全会紧紧围绕党中央的战略安排，拓展完善省第十二次党代会确定的发展蓝图，深入落实科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略、区域协调发展战略、可持续发展战略、军民融合发展战略，着力建设工业强省、农业强省、科教强省、文化强省、生态强省、旅游强省，突出抓重点、补短板、强弱项，坚决打好转方式调结构、精准脱贫、重要领域改革、污染防治、防范化解重大风险、整顿作风优化发展环境攻坚战，用3年左右时间夯实基础，与全国同步全面建成小康社会。在此基础上，从2020年到本世纪中叶分两个阶段全面建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化新龙江。实现这一宏伟目标，我们要与党中央部署、与中国梦紧密相连，在打造现代产业新体系、实施乡村振兴新战略、完善市场经济新体制、营造和谐发展新局面、推动文化发展新进步、满足人民美好生活新需要、释放生态建设新优势等重点任务上着力，把宏伟蓝图一步步变成现实。

记者：党的十九大提出了新时代党的建设总要求，黑龙江将如何贯彻落实，为建设现代化新龙江提供坚强政治保证？

张庆伟：党的十九大鲜明提出新时代党的建设总要求，是对马克思主义建党学说的丰富和发展，体现了党中央将全面从严治党进行到底的鲜明态度和坚定决心。在现代化新龙江建设征程中，我们要始终坚持党要管党、从严治党，把党建设得更加坚强有力，营造风清气正的良好政治生态。一是更加注重加强党的政治建设，牢固树立“四个意识”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终对党忠诚、对领袖忠诚、对人民忠诚。二是更加注重打造过硬干部队伍，把各方面优秀干部集聚到建设现代化新龙江的伟大实践中来。三是更加注重加强基层组织建设，使其成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。四是更加注重持续推进作风建设，坚决落实中央八项规定实施细则，把作风建设不断引向深入。五是更加注重标本兼治惩治腐败，持续推动反腐败斗争向纵深发展。

责任编辑：刘德宾 SN222