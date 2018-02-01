国家行政学院:有人假冒学院名义办班敛财 已报案

原标题：我院就有人假冒学院名义办班作出声明
北京国家行政学院。东方IC 图
关于对社会上有人假冒国家行政学院名义办班敛财的声明
近日，社会上有人假冒国家行政学院名义举办所谓“战略思维与领导能力系列专题研讨班”，借机高额敛财。为此，我院郑重声明：
一、我院从没举办所谓“战略思维与领导能力系列专题研讨班”，提醒社会人士谨防上当受骗。
二、假冒我院名义办班敛财的行为涉嫌违法犯罪，我院已向公安机关报案。
三、我们将对假冒学院名义办班敛财的行为，保留进一步追究法律责任的权利。
感谢社会各界对我院的关心与支持！
国家行政学院办公厅
2018年2月1日
来源：国家行政学院官网
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