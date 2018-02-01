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国家行政学院:有人假冒学院名义办班敛财 已报案

国家行政学院:有人假冒学院名义办班敛财 已报案
2018年02月01日 15:29 澎湃新闻
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　　原标题：我院就有人假冒学院名义办班作出声明

北京国家行政学院。东方IC 图北京国家行政学院。东方IC 图

　　关于对社会上有人假冒国家行政学院名义办班敛财的声明

　　近日，社会上有人假冒国家行政学院名义举办所谓“战略思维与领导能力系列专题研讨班”，借机高额敛财。为此，我院郑重声明：

　　一、我院从没举办所谓“战略思维与领导能力系列专题研讨班”，提醒社会人士谨防上当受骗。

　　二、假冒我院名义办班敛财的行为涉嫌违法犯罪，我院已向公安机关报案。

　　三、我们将对假冒学院名义办班敛财的行为，保留进一步追究法律责任的权利。

　　感谢社会各界对我院的关心与支持！

　　国家行政学院办公厅

　　2018年2月1日

　　来源：国家行政学院官网

责任编辑：霍宇昂

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