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郑州一座写字楼着火 官方通报：系保温材料起火

郑州一座写字楼着火 官方通报：系保温材料起火
2018年02月01日 15:31 政府网站
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　　2月1日13时35分，郑州消防指挥中心接警，郑东新区心怡路与祥盛街交叉口，绿地原盛国际办公楼外保温材料起火，指挥中心迅速调集临近8个消防中队到场处置，目前现场暂未发现人员伤亡。

　　来源：郑州消防支队

责任编辑：霍宇昂

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