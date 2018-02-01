个别官员吃低保公款赌博 那些缩水扶贫金哪去了？

原标题： 干部吃低保、虚报工程、公款赌博。。。那些“缩水”的扶贫资金去哪了？

[编辑/王梅梅 统筹/陈威]据人民网2月1日消息，中央纪委公开曝光八起扶贫领域腐败和作风问题典型案例，大白新闻（微信ID：dabaixinwen）注意到，随着扶贫攻坚进入“决战”时期，扶贫领域腐败和作风问题开始露头。其中，部分基层官员为他人申报验收扶贫项目收受利益；虚构工程项目套取扶贫资金；截留五保资金，此前“住别墅领低保”一事纷纷引发网友声讨。。。。。。

中央纪委曝光扶贫领域腐败和作风问题典型案例

近年来，各级纪检监察机关不断加大查处扶贫领域腐败和作风问题力度。日前，中央纪委公开曝光8起典型案例。

据悉，河北省隆化县扶贫和农业开发办公室原党组成员、副主任王金柱在申报验收扶贫项目上收受他人财物；辽宁省康平县柳树屯蒙古族满族乡党委原书记杨宇新通过虚构工程项目套取专项扶贫资金12万元和财政资金446万余元；新疆维吾尔自治区喀什市阿瓦提乡民政办低保专干麦麦提江·喀日挪用挥霍低保资金用于赌博，全部输掉。。。。。。

十九届中央纪委二次全会围绕打赢脱贫攻坚战，对开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理进行了动员部署。中央纪委有关负责人指出，治理扶贫领域腐败和作风问题是纪检监察机关今后三年的一项重要任务。

那些“缩水”的扶贫资金都去哪了？

在脱贫攻坚这场硬仗中，扶贫资金是不可或缺的重要环节，它犹如“枪支弹药”，是全面铺开扶贫工作、实施扶贫项目开发的物质保障。然而，从扶贫工作实际来看，存在着一些国家公务人员、基层干部把扶贫资金当成“唐僧肉”，利用职务便利套取、侵吞、挪用扶贫资金等问题，损害了贫困人口的切身利益，严重消减了扶贫成效，阻碍了脱贫进程。

基层干部先给自己“谋福利”

近日，据中国纪检监察报披露，湖北省竹溪县十八里长峡自然保护区双桥村原党支部书记谢某不仅违规安排家人吃低保，而且把亲戚也搞上了贫困户名单。当地村民表示，“楼房住着，村党支部书记的儿媳、孙子却吃着低保，全家都是‘贫困户’。”

早前，“住别墅领低保”一事几乎引起全民声讨。1月17日上午，江西上高县野市乡多位村民向中国江西网《问政江西》栏目组举报，连山村支书冷伟华利用职权，违规将身住豪华洋房的父亲冷伙生、妹夫聂远牯变为“贫困户”，领取危房补助款。对此，上高县纪委当日介入调查，并查证举报内容属实。最终，冷伟华已被免职，收缴违规申领的补助资金。县纪委已对此立案并进驻野市乡开展深入调查。

1月26日，黄冈市黄州区纪委、监委通报了扶贫领域违纪案例。通报称，2014年秋至2016年春，黄州区科技局党总支委员、副局长夏红芳违反廉洁纪律，利用职务影响，违规为其双胞胎女儿申领普通高中国家助学金5000元，夏红芳受到行政警告处分。

虚报工程项目，套取专项资金是常用伎俩

在媒体曝光的扶贫违纪案例中，大白新闻发现虚报工程项目，套取专项资金已成为部分扶贫干部的常用伎俩。

一项工程需要多少工程款，是依据工程量计算出来的。一位监理工程师表示，虚报工程量套取工程款是建筑工程领域通行的“潜规则”，尤其是水利、公路、桥梁以及各种市政工程等“公家的工程”，因为“油水”多而虚报工程量的情况时有发生。近年来，为了贯彻精准扶贫，完成国家扶贫目标，各类扶贫工程有序展开，为一些基层干部打开牟利的缺口。

据悉，这些干部虚报主要有三种情况：一是上报项目审批时虚报工程量，目的是骗取上级部门或财政更多的工程拨款；二是建设单位人员和施工企业负责人互相勾结虚报工程量，由施工企业套取工程款后双方私分；三是施工企业钻建设单位把关不严的空子虚报工程量，套取工程款。

今天（2月1日），湖北黄石市各级纪检监察机关通报了4起扶贫领域不正之风和腐败问题典型案件。其中，该市阳新县浮屠镇山下村原党支部书记、村委会主任李名亮等人以虚报项目资金和虚列支出的方式，先后10次套取村路灯安装项目、梧桐树种植项目、广场硬化项目、食用菌种植项目等扶贫项目资金和村集体资金共计48.99万元，设立账外账用于公款送礼、公款旅游及垫付村民社会抚养费等开支。

克扣扶贫对象资金聘人填报资料

据张家界廉政网消息，2013年，桑植县芙蓉桥乡福建坡村被纳入“两项制度有效衔接”扶贫范围，全村共722人享受扶贫资金，标准为每人400元，资金共计28.88万元。2013年4月，时任村支部书记熊恩泽和村主任王国云主持召开党员、村民代表大会，决定聘请6人做填报资料等相关工作，由此所产生的支出由扶贫对象承担，承担的标准为每人25元。2013年8月，扶贫资金发放后，福建坡村在收取农村合作医疗基金时，一并向722名扶贫对象收取了前述工作经费，共计1.805万元。2017年5月，熊恩泽、王国云分别受到党内警告处分。

据悉，湖南省宁远县太平镇九十四村原党支部书记唐进福，在村里安装路灯时，向扶贫对象违规收取公益款被批。为逃避责任，九十四村“两委”干部利用村“一事一议”，取得村民代表支持后，“名正言顺”地向全村120户扶贫对象收取共计7.2万元的公益事业款，让精准扶贫变成“精准收费”。

干部挪用1300余万扶贫资金赌博

今天，国务院扶贫办关于扶贫领域违纪违法典型案例的通报中称，甘肃省临夏回族自治州和政县扶贫办原出纳陈应山挪用扶贫资金进行网络博彩。据悉，2015年1月17日始，陈应山利用职务上的便利，采取网上银行转账的方式多次挪用该单位扶贫专户上的资金1300余万元进行网络博彩游戏，给国家造成经济损失500万元。临夏州中级人民法院终审以陈应山犯挪用公款罪判处有期徒刑11年。

扶贫干部挪用公款赌博不在少数。据媒体报道，原庆阳市西峰区扶贫办纪检组长龚某多次对贾某说西峰要进行新农村建设项目，在其办公室给贾某看了相关文件，让贾某承包该工程，取得贾某的信任，龚某让贾某给其15万元；后龚某又对贾某谎称有一个更大的道路建设项目，让贾某再拿20万元，其帮忙承揽该工程。最后贾某去庆阳市西峰区扶贫办询问，得知龚某未分管该单位项目，方知被骗。而龚某将所骗赃款35万元用于赌博挥霍。

大白新闻发现，扶贫领域违纪违法的不止基层干部，普通出纳员都挪用国家扶贫救灾款赌博。据悉，广西某乡镇民政办一出纳员在负责该县某乡民政办出纳工作期间，截留某乡民政办资金233944元用于赌博等违法活动，最终以挪用公款罪判处有期徒刑6年。

中纪委书记：扶贫资金“奶酪”动不得

对于广大贫困地区和贫困群众来说，扶贫资金就如同“救命钱”、“发展钱”，是国家专门为改善贫困地区生产和生活条件，提高贫困人口生活质量和综合素质，支持贫困地区发展经济和社会事业而设立的财政专项资金。因此，扶贫资金“必须瞄准贫困地区和人口，确保专款专用”，这是一条不可逾越的红线，不容碰触的高压线。

党中央确强调，对胆敢向扶贫资金财物“动奶酪”的严惩不贷，充分表明了党和国家对扶贫领域腐败问题“零容忍”，不允许任何人随便对扶贫资金这块“奶酪”，动“一针一线”，拿“一分一厘”。

对于扶贫领域监督执纪问责工作，中央纪委书记王岐山强调，要从中央纪委和省级纪委做起，一级抓一级、层层传导压力，推动管党治党政治责任落实到基层。严肃查处贪污挪用、截留私分，优亲厚友、虚报冒领，雁过拔毛、强占掠夺问题，对胆敢向扶贫资金财物“动奶酪”的严惩不贷。

责任编辑：霍宇昂