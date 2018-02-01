想不到这位省长当过儿科医生 还曾是留美医学博士

原标题： 绝对想不到！海南省长是儿科医生，还是留美医学博士

沈晓明（资料图）

[编辑/刘姝蓉 统筹/陈威]据新华社消息，海南省第六届人民代表大会第一次会议第三次全体会议1月31日上午在海南省人大会堂举行，沈晓明当选为海南省人民政府省长。

大白新闻（微信ID：dabaixinwen）注意到，如今从政的沈晓明是医学博士，尤其在儿科医学领域有很大的建树。公开资料显示，1991年在上海第二医科大学获博士学位，1994年至1996年在美国纽约爱因斯坦医学院从事博士后研究。此外，沈晓明还曾是国家百千万人才工程第一、第二层次入选者，跨世纪优秀人才培养计划入选者。被入选国家人事部“百千万人才工程”，是国务院颁发的政府特殊津贴获得者。

当选省长后聚焦农村教师和医生问题

公开资料显示，沈晓明，男，汉族，1963年出生，浙江绍兴人，研究生学历，医学博士学位，研究员、教授，1987年7月参加工作，1984年8月加入中国共产党。1991年在上海第二医科大学获博士学位，1994年至1996年在美国纽约爱因斯坦医学院从事博士后研究。

他曾任上海第二医科大学附属上海儿童医学中心院长，上海第二医科大学附属新华医院院长，上海第二医科大学校长，上海交通大学常务副校长兼医学院院长，市教委主任、党组书记，副市长，市红十字会会长，市张江高新技术产业开发区管理委员会主任，市委常委，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会主任，浦东新区区委书记等职。现任中国共产党第十九届中央委员会委员，海南省委副书记，省政府省长、党组书记。

此外，沈晓明还曾是国家百千万人才工程第一、第二层次入选者，跨世纪优秀人才培养计划入选者，在儿童保健学领域成绩卓著，先后获得上海市“十大杰出青年”、卫生部有突出贡献中青年专家、教育部“跨世纪优秀人才”、全国优秀院长等殊荣：被入选国家人事部“百千万人才工程”，是国务院颁发的政府特殊津贴获得者。

沈晓明在1月31日举行的海南省六届人大一次会议举行第三次全体会议上当选省长。会议闭幕后，沈晓明在记者见面会上回答媒体提问时指出，教育卫生是海南发展的一个短板，农村的教育卫生是短板之短板。沈晓明说，农村教育卫生存在一个突出问题，是留不住好教师、留不住好医生，省政府正在研究，希望今年上半年能出台相关政策，尽最大的努力解决农村留不住教师和留不住医生的问题。

值得一提的是，2015年，时任浦东新区区委书记、中国（上海）自由贸易试验区管理委员会主任的沈晓明在演讲中的一句“不拼爹，来浦东创业”成为当时媒体关注的热点。2015年11月16日，第9届创业周暨全球创业周中国站活动在上海科技馆开幕，上海市委常委、上海自由贸易试验区管委会主任、浦东新区区委书记沈晓明在开幕式上致辞。沈晓明在演讲中称：“在上海，在浦东，创业‘不拼爹’，不看你背景行不行，只看你自己行不行，如果创业者选择了上海，选择了浦东，就已经‘插上了隐形的翅膀’，因为这里‘是一个让年轻人圆梦的地方’。”

为妹妹走上学医路

2012年3月，国际著名医学杂志《柳叶刀》发表了一篇题为《沈晓明：为改善中国人的健康寻根求据》的文章，文章讲述了上海交通大学医学院教授沈晓明几十年求学、从医、科研、育人的经历，他坚持不懈、勇于创新的精神值得所有从医人员尊敬和学习。

文中写道，沈晓明的孩提时代，他的梦想是当一名职业乒乓球运动员。他生活在上海以南的一个小镇，“乒乓球是我唯一想到的能离开小镇、了解世界的途径，” 沈晓明如此回忆。但当他的父母意识到他的妹妹所遭受的严重的发育问题时，他的人生有了转折，当地的医生束手无策，家里人开始前往越来越远的地方去求医，试图找到答案。“那时，我父母一周工作六天。每个星期天领着妹妹和我去医院，企盼奇迹发生，” 沈晓明说，这样的奔波延续了几乎六年，最后，父母意识到一切努力都徒劳无功；不管他们到哪里，医生们的解释都语焉不详，没有结论。妹妹的情况没有好转，“恐惧和绝望笼罩着整个家庭”。

到了1978年，中国恢复了高考，沈晓明突然看到了摆脱小镇生活的出路。他停止了乒乓球训练，开始准备来年的高校入学考试。沈晓明旗开得胜，轻松过关。当他为学习什么专业征求父母意见时，他们鼓励他当一名小儿科医生，将来可以帮妹妹一把，几乎是出于一种责任感，沈晓明听从了他们的意见。在从温州医学院获得学位后，他开始在当地繁忙的儿科医院工作。“那时候，国家很缺训练有素的儿科医生，” 沈晓明说，“我只能承担起双倍的工作量，确保每个等候着的病人当日能够看完。我一天大约要看100来个病人，苦苦支撑，筋疲力尽。”然而，疲乏和劳累也为他的思绪打开了窗户——如果可以研究出如何防止儿童患病，这不是比一个一个诊治更好吗？实践这个想法的机会在1989年出现了，沈晓明为一群患严重贫血症的儿童治疗，他的诊断是铅中毒，这在当时的中国没有被当作一个公共卫生的威胁。

文中称，在后来的15年里，他和他的研究小组在上海进行了一系列儿童铅中毒的深入试验，发现车辆燃油是铅的主要来源。沈晓明对铅中毒的研究工作没有止步于认真研究而已，他开始向政府建言使用无铅汽柴油，最终获得成功——上海政府部门决定从1997年起作为一项试点工程逐步淘汰含铅汽柴油。很快，儿童中血铅含量超过100 μg/L（微克/升）的比例下降，从1997年的57·8% 降到1998年的 25·7%。2000年7月，含铅汽柴油在全国禁止销售，血铅超标的儿童比例进一步下降到5·8%。

从政后他投身医改

1994年至1996年间，沈晓明在纽约与蒙蒂菲奥医学中心艾尔伯特·爱因斯坦医学院的血铅专家约翰·罗森合作研究。“晓明是个特别有创造力和创新思想的人，” 约翰·罗森说。“他在推动上海和整个中国儿童健康方面一直是个开拓者，至今仍活跃在阵地前沿。我毫不含糊地说，他是一个在有成效的临床研究方面极具创造天赋的人。”

《柳叶刀》上发表的文章中写道，在纽约期间，沈晓明就指出，许多早期诊断出先天性耳聋并给予干预措施的儿童，能够在正常学校上学。他一回到国内，就和耳鼻喉科的专家以及言语治疗专家一起，为建立一个听力筛选和早期干预系统而努力。在成功地进行了试点研究之后，沈晓明和他的团队又向政府部门提出把听力筛选加入到新生儿筛选项目之中。沈晓明又一次成功了，上海听力筛选的覆盖率从51·5%上升到98%。 “我是幸运的，” 沈晓明说，“数据说服了卫生部的高级官员，他们相信这项技术应当在全国推广，能造福于儿童和他们的家庭。”

“有凭有据的建议与毫不动摇的主张改变了公共卫生政策和政府的行动，”著名的免疫学家、前北京协和医学院院长巴德年说。沈晓明本人认为，这两者是相辅相成的：“没有研究数据的支持，主张一定软弱无力；而如不坚持主张，则研究成果无法对大规模的人群产生真正的影响。”2006年，沈晓明被任命担任上海市教委主任。上任之后，沈晓明推行了儿童推迟上学年龄的新规定，因为研究显示，70%以上的儿童睡眠不足，尤其是上海儿童。推迟上学年龄增加了学龄儿童的睡眠时间，减少了小学生日间瞌睡的现象。

文章称，2008年，沈晓明当选上海市副市长，主管科技、教育和卫生工作。这是极其繁重的工作，工作重心放在中央政府强调的各项任务上：建立一个广泛的医疗保险制度，实行基本药物政策，建设社区初级保健护理队伍，保障公众公平获得基本公共卫生服务，对公立医院的改革进行试点等等。他还首创在中国建立第一个符合国际标准的住院医师培训计划，并在上海率先建设电子保健系统，以收集超过2千万人的从出生前起直至死亡的健康信息。对所有这些项目和计划，沈晓明注入了他的远见卓识。正如中国卫生部长陈竺所说，“沈晓明目光远大，这既反映于他对科学和社会的深刻理解，也表现于他提出的众多思考和政策主张。他对工作怀有巨大的热情，随时准备迎接新的挑战。

——沈晓明简历

沈晓明，男，1963年5月生，汉族，浙江绍兴人，研究生学历，医学博士学位，研究员、教授，1987年7月参加工作，1984年8月加入中国共产党。

1979.09—1984.09 温州医学院儿科系儿科专业学习

1984.09—1987.07 温州医学院儿科系儿科专业硕士研究生

1987.07—1987.11 浙江医科大学附属第一医院住院医师

1987.11—1988.02 温州医学院儿科系助教

1988.02—1991.02 上海第二医科大学儿科系儿童保健学专业博士研究生

1991.02—1996.05 上海第二医科大学附属新华医院儿科医学研究所主治医师、副研究员、副教授（其间：1994.03—1996.05美国纽约爱因斯坦医学院博士后）

1996.05—1998.07 上海儿童医学中心研究员、教授、副院长、常务副院长

1998.07—2003.03 上海第二医科大学附属新华医院副院长、院长，上海儿童医学中心院长

2003.03—2005.07 上海第二医科大学校长

2005.07—2006.02 上海交通大学常务副校长兼医学院院长

2006.02—2006.04 上海市科教工作党委副书记，市教委党组书记，上海交通大学常务副校长

2006.04—2008.01 上海市科教工作党委副书记，市教委主任

2008.01—2013.05 上海市副市长、上海张江高新技术开发区管委会主任

2013.05—2013.06 上海市副市长、浦东新区区委书记

2013.06—2015.03 上海市委常委、浦东新区区委书记

2015.03—2016.09 上海市委常委、浦东新区区委书记，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会主任

2016.09—2017.03 教育部副部长、党组副书记

2017.03—2017.04 海南省委副书记

2017.04—2017.05 海南省委副书记，省政府党组书记、副省长、代省长

2017.05—海南省委副书记，省政府党组书记、省长

责任编辑：霍宇昂