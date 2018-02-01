除了“夜夜惊出冷汗” 落马官员还会怎么忏悔？

原标题： 除了“夜夜惊出冷汗”，落马官员还怎么忏悔？

[编辑/张喜斌 统筹/陈威]1月31日，中央纪委机关报《中国纪检监察报》发文——《不守法纪，王敏几乎夜夜惊出一身冷汗》。文章讲述了山东省委原常委、济南市委原书记王敏落马后忏悔的故事，他忏悔说：“夜夜难以入睡，几乎天天半夜惊出一身冷汗……”

落马官员都是怎么忏悔的？大白新闻（微信ID：dabaixinwen）梳理发现：有的落马官员称想给孩子更好的生活却害得被指指点点，有的说看老板住豪宅开好车自觉太亏，还有媒体专门解读中纪委官网落马官员的忏悔录：3大类，4要素……

“夜夜惊出冷汗，怕在会场被带走”

1月31日，中国纪检监察报发文《不守法纪，王敏几乎夜夜惊出一身冷汗》。文章称：史载，明太祖朱元璋曾问众臣“天下何人最快活？”群臣众说纷纭，有人说“取得功名，做出成就”，有人说“挣得钱财，拥有财富”，有人说“儿孙膝前绕”，朱元璋听了一一摇头。

惟独听到一名大臣说“畏法度者最快活”时大悦，称其见解“甚独”。故事里蕴含的对“快活”的认识，引人深思。

快活自由，人皆向往。什么样的人生才是快活的、自由的？这名大臣的回答一语道破“天机”：那就是尊崇法律而老实守法，熟知法度而循规蹈矩，畏惧法纪而不越雷池，做廉洁官员、守法公民，自然吃得香、睡得稳，快活常乐。

古人说：“凡善怕者，必身有所正，言有所规，行有所止，偶有逾矩，亦不出大格。”快活之人，必是敬畏法度之人。一些党员干部之所以一步步由“好同志”变成“阶下囚”，就是缘于心无所畏，行无所止，“有贼心更有贼胆”，最终突破了纪法的底线。

山东省委原常委、济南市委原书记王敏落马后忏悔说：“夜夜难以入睡，几乎天天半夜惊出一身冷汗，醒来就再也睡不着，总想不知道什么时候就出事。白天常常魂不守舍，省委通知开会，怕在会场被带走；上班时怕回不了家；上级领导约去谈工作，也怕是借题下菜”。

“开会时在台上坐着，往往心不在焉，只得强打精神撑着……”这段忏悔，把贪腐者的煎熬和惶恐描绘得淋漓尽致。终日生活在恐惧之中，这样的日子，这样的人生，即使贪了再多钱，又哪有半点快活和自由可言！

哲人说：“每一个人的内心世界，都隐藏有一匹脱缰的野马，如果你不去紧勒缰绳，时刻都会有大祸降临。”

党员干部要想策马扬鞭驰骋在人生的道路上，成为一个快活的人，就得紧握纪法的缰绳，牢固树立遵纪守法意识，时时以纪法为镜正好衣冠，事事以纪法为尺校正偏差，处处以纪法为鉴迈好步子；强化道德修养，守好思想防线，做到“从心所欲不逾矩”，不让自己内心世界的野马脱缰。

不然，就可能会像王敏所忏悔的那样，“夜夜难以入睡”“天天半夜惊出一身冷汗”。

畏法度者，是快活的；守规矩者，是自由的。把权力当作谋取私利的工具，把贪腐当作人生的乐趣，看似风光无限，自由潇洒，实则是种“被浮云遮望眼的自由”，自由得了一事一时，自由不了一生一世。

而那些穿上规矩“防护衣”、身处纪法“安全网”的党员干部，才能真正品尝到自由的滋味，成为真正快活的人。

“想给孩子更好的生活却害得被指指点点”

2017年12月24日，媒体曾报道了《一念之差坠入深渊》的文字。文章显示：他是同事眼里的“穷人”，20年来骑自行车上下班；他是老板们眼中的“贵人”，笔头一动就能为企业带来巨额利润。

有人用“靠山吃山”来形容河北省平泉市林业局林权流转服务中心原主任李新久：把手中的行政权力资源变成了为个人牟利的工具。他利用职务便利，为承德天宝矿业集团宝海有限公司谋取利益，收受感谢费10万元，被平泉市纪委开除党籍；因受贿罪，被判4年。

“本想给孩子更好的生活，却害得孩子被人指指点点，我这是聪明反被聪明误，后悔死了。”李新久在忏悔书中写道。从打鹿沟林场的基层职工，到市林业局林政与资源管理股股长，再到林权流转服务中心主任。在很多人眼中，李新久是一个勤廉朴素的好干部。

然而，面对金钱的诱惑，李新久的思想发生了变化。事情还得从2008年说起。当时李新久任林政与资源管理股股长，虽然他职务不高，但因有代收平泉市森林植被恢复费的权力，而成为企业主争相结交的“贵人”。

2008年，承德天宝矿业集团宝海有限公司在平泉市卧龙镇扩建铁选厂，需要在娘娘庙村建尾矿库。经过平泉市林业局工作人员实地勘查和计算，宝海公司需缴纳森林植被恢复费156.55万元。

宝海公司经理高某私下找到李新久：“能不能少交点？我好好感谢你。”面对这突如其来的请求，李新久犹豫了一会儿，说道：“我帮你想想办法。”在代收宝海公司森林植被恢复费的过程中，他接触了高某。

与其相比，自己远没有别人活得轻松自在，至少经济方面没那么阔绰，对金钱的渴望和种种诱惑最终攻破了他的心理防线。

李新久在忏悔书中写道：“当时想给孩子买一套房子，又凑不够钱，恰巧碰见宝海公司这件事，就动了歪脑筋。”正是这一念之差，让李新久偏离了秉公用权、清正廉洁的从政轨道，渐渐滑向违纪违法的深渊。

“我经常失眠做噩梦，半夜醒来就再也睡不着，不知道什么时候会出事。”李新久虽然心存侥幸，但还是担心会东窗事发。终于，李新久忍受不住内心的折磨。

在承德市纪委调查平泉市林业局相关问题过程中，李新久主动交代了他利用职务之便，为宝海公司谋取利益、收受感谢费的违纪事实。虽然李新久没有前科，系初犯、偶犯，在案发后主动退赃、真诚悔罪，被依纪依法从轻处理，但等待他的仍然是4年的漫漫刑期。

李新久被立案调查，立刻在当地林业系统掀起轩然大波。

“不敢相信。他能吃苦，曾经主动到条件艰苦的林场工作，一干就是8年。”同事们谈到李新久时，无不表示惋惜。只因一念之差，这位在林业系统奋斗半生的基层干部，忘记了为民服务的初心，触碰了党纪国法的“高压线”，最终身陷囹圄，令人扼腕叹息。

李新久的“靠山吃山”式腐败源于权力的滥用。

在权力约束机制存在缺陷、自律意识薄弱的情况下，个别干部就会滋生利用职务便利谋取私利的念头，“官小权力大”为“小官”腐败提供了便利。只有做到善用权力、慎用权力、敬畏权力，不断提高拒腐防变的警觉性，才能过得了权力关、金钱关。

“看老板住豪宅开好车，自觉太亏”

据中央纪委监察部网站消息，从2015年2月25日起，中央纪委监察部网站推出专题栏目《忏悔录》，选取党的十八大以来查处的典型违纪违法案件，通过剖析案情及违纪违法者的心灵忏悔，给党员干部以深刻警醒。首期刊发徐州市政协原副主席张引受贿案透视。

2014年5月，无锡市中级人民法院以受贿罪、滥用职权罪，判处张引有期徒刑十一年。2001年至2012年间，张引利用职务便利，为他人谋取利益，先后多次收受他人财物，共计折合人民币140余万元。

在担任徐州市泉山区区委书记期间，违反规定，擅自决定，通过自定项目、重复发放等形式，向区四套班子成员、财政人员等人发放奖金共计1040余万元，个人实得50余万元。张引在忏悔录中称，目无法纪就会私欲膨胀，为所欲为，无所顾忌。

追逐金钱成为了我唯一的精神动力，我在金钱面前节节败退，一步一步滑向深渊，变得患得患失、思虑重重、心浮气躁。到今天我才明白学习不是一朝一夕，更不是一时一刻，而是要终身学习，注重终身的改造。过去我人在组织，心却被狭隘和金钱所俘虏，私欲所占领。

张引称，看着那些老板住豪宅开好车，穿名牌出入高档会所，灯红酒绿纸醉金迷，过得何其潇洒自如！老板越大，财富越多，各方对他越重视，既有经济地位，又有政治地位，两会换届都想办法拉他们当人大代表、政协委员、工商联等职务。

比比自己，没日没夜地加班，有时招商引资还要陪着笑脸，每个月就拿这点工资，觉得太亏了！

张引还在忏悔录中表示，一想到母亲，就想流眼泪，她是最要面子的人，怎么能接受这种现实！她曾经为之自豪的儿子，一谈到儿子就欣喜若狂，而今面对社会的议论和指责，她如何受得了这个打击！

文章称，母亲始终教导我和善待人，老实做人，老实人不吃亏，可惜我没有听她的话，做了见不得人的丑事坏事，做了对不起她老人家的事，我的内心如何向她赎罪，每次想到这我的心都碎了。

解读中纪委官网落马官员忏悔录：3大类4要素

2015年3月，新华网报道称：近日，中纪委官方网站推出“忏悔录”的全新栏目，刊载官员悔过书，起到“沉重的忏悔、深刻的警醒”作用。这项举措引发社会关注。记者对多名落马官员的悔过书进行了梳理和跟踪采访。

文章称，综合林林总总的官员悔过书来看，交代问题、剖析动机、反省告诫、提出诉求，往往是悔过书、忏悔录内容中常见的“四要素”。由于官员是抱着系统梳理自身问题而写的文字材料，因此悔过书在锁定违法犯罪证据、反思官员贪腐动机等方面，都具有重要参考价值。

记者梳理一批官员悔过书发现，贪官们回顾首次收受他人财物，及至后来发展成违法犯罪的全过程，总结原因主要包括：自身放松政治理论学习、长期不能接受监督、忽视了世界观改造、没有加强廉政修养等。

按照作者的核心心理诉求，悔过书主要分为三种类型：

博取同情型。据基层纪检干部介绍，不少落马官员在悔过书中将贫困、草根的身份抛出来，把苦难的过去剖白给公众看，既有痛定思痛的原因，也在不少程度上存在博取同情、寻求宽大处理的心理。以至于“我是农民的儿子”，成为不少官员忏悔书高频使用的开头。

高调表功型。一些官员在忏悔书中会着重描述“辉煌业绩”，展示“功臣犯错”的形象。原铁道部副总工程师张曙光在忏悔书中说道，“我们上百个工厂，几千名工程师，几万名职工干了整整7年，形成了中国自己的高速铁路体系”；史联文也在忏悔书中高调表功，“做了很多前人没有做成的大事”“辽宁广播电视台的改革成为全国同行业的一面旗帜”。

告诫建议型。还有一些官员在悔过书中，主动将自己当反面教材，并结合堕落经历，提出建议告诫后人。倪发科在悔过时告诫“身边工作过的同志”，“慎独、慎行、慎交，要以我为鉴，不要让我的悲剧在他们身上重演”；史联文则在忏悔录中，从干部使用、与商人打交道、注意圆滑人、对待身边人四个方面，对相同类领导提出建议。

责任编辑：霍宇昂