阮成发连任云南省长后答记者问 对这条新闻很震惊

原标题：省长很震惊

1月31日下午，在云南省第十三届人民代表大会第一次会议闭幕后，云南省人民政府举行记者会。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，连任云南省长的阮成发在答记者问时，对一条新闻表示“很震惊”。

当时有记者问：最近媒体广泛报道昭通“冰花男孩”的故事，这其中反映农村孩子“上学难”的问题，请问阮省长对这件事怎么看？

“看到‘冰花男孩’的报道，我很震惊。”阮成发说，“作为省长，我觉得有责任。”

“冰花男孩”，源于今年1月9日被广泛传播的一个视频。视频中，一名头顶风霜上学的孩子站在教室里，头发和眉毛已经被风霜粘成雪白，脸蛋通红，身后的同学看着他的“冰花”发型大笑。

后经媒体查证，该男孩是云南省鲁甸县一名小学三年级学生王福满。当天恰逢语文考试，王福满家距离学校大约4公里多，他冒着低温花了一个多小时赶到学校。该小学距鲁甸县城50多公里，距学校最远的学生要步行3小时翻山上学。

阮成发对此这样评价：“冰花男孩”的故事，是当前社会主要矛盾发生变化的一个缩影。“冰花男孩”所处的边远山区教育资源配置还不够科学合理，孩子们上学还面临着山高路远的困难和问题。

“可以说，教育、卫生等社会事业与人民的期盼相比，我们做得不够，还有很大差距。”他说。

对于教育方面的问题，阮成发表示要抓好农村“控辍保学”，完成“全面改薄”任务。“为了避免县级配套到不了位、存在缺口，省政府下决心，对88个贫困县的‘改薄’投入，全部由省财政负责。”

“改善和保障民生是一项长期的工作，没有终点，只有连续不断的新起点。我们将坚持以人民为中心的发展思想，突出问题导向，既尽力而为，又量力而行；既竭尽全力，也不吊高胃口。”阮成发说。

出生于1957年的阮成发，在媒体报道中，一直以“性格坦率”著称。此前他长期在湖北工作，曾任湖北副省长，武汉市长、市委书记，2016年12月调任云南省政府“一把手”。

“政事儿”注意到，担任云南省长后，阮成发至少两次在会议上“动怒”。

去年6月13日的云南省政府会议上，他痛批厅局办中介机构乱收费乱发福利。

当时，阮成发脱稿重点讲了两个问题：提高认识、增强云南“放管服改革”的紧迫感；坚持问题导向，壮士断腕推动“放管服改革”在云南落地生根。

阮成发说，对于政府来说“法无授权不可为”；而对于企业和群众来说，法无禁止即许可即自由，“政府办事人员不要设卡人为制造矛盾”。

他举例说，在滇中某地区，一个企业完成投资审批要一年时间，“我要是投资商早走了”。

他谈到了云南的政商环境，“云南有些地方的政商关系，要么太‘紧密’官商勾结，要么‘老死不相往来’，亲和清做得都不好。”他说，政府官员不能有“官本位”思想，要营造尊重企业家的氛围，“企业家是‘老大’，产业才是第一位的”。

他还在会上举了几个例子，说明云南推动“放管服改革”的迫切性——个别委、办、厅、局下属、相关的中介机构有十多家。阮成发问道：“你搞那么多中介机构，无非是安排人、收管理费，现在你收了费干什么？还敢乱发福利吗？”

更早的一次，发生在去年2月10日，云南省政府第106次常务会议上。

当时，发生在云南的“丽江女游客被打毁容”事件被广泛报道。会议的第三个议题就与整治旅游乱象有关，听取“整治旅游市场乱象，促进云南旅游产业转型升级发展”的工作汇报。

而就在去年春节前，云南省副省长陈舜还以普通游客的身份，暗访了旅游市场，遭遇“一对一”强迫购物。

“陈舜同志都去暗访了，余繁去暗访过吗？”阮成发问道，余繁是云南省旅发委主任。

“去过，不过他们大都认识我，效果不明显”，余繁答。

阮成发表示，出个事要副省长出动，“杀鸡用牛刀”。要强化州市和县级政府责任，属地管理，在基层的省属企业要服从地方行业管理，老出问题的地方要全省通报。

“有些购物店之所以那么嚣张，为什么就关不掉呢？背后有人吧”，阮成发说，“对于造成恶劣影响的购物店，工商、公安甚至纪检部门要去查查。”

“政事儿”（微信ID：xjbzse）撰稿/新京报记者许腾飞

责任编辑：张玉