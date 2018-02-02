四川监察委员会挂牌成立 省监察委主任王雁飞揭牌

原标题：四川省监察委员会在成都挂牌成立 省监察委主任王雁飞揭牌

四川在线消息（记者 陈松 摄影 肖雨杨）2月2日上午11点30分，四川省监察委员会正式挂牌，标志着四川深化监察体制改革试点工作取得重大阶段性成果。

省委常委、省纪委书记、省监委主任王雁飞为四川省监察委员会揭牌。

1月30日，四川省十三届人大一次会议第三次全体会议选举省委常委、省纪委书记王雁飞为省监察委员会主任。

2月2日上午，四川省十三届人大常委会举行第一次会议，按程序任命省监委副主任和委员，颁发任命书并进行宪法宣誓。

省监委成立后，设立27个内设机构，其中16个纪检监察室，监督执纪机构共21个，占比达77.8%。

截至目前，全省21个市（州）级监察委员会全部依法产生并挂牌，到2月上旬前，省、市、县三级监察委员会将全部依法产生并挂牌，并将按照管理权限对全省行使公权力的公职人员依法实行监察，履行监督、调查、处置职责。

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四川省深化国家监察体制改革试点的几个重要节点

●2017年11月13日上午，省深化监察体制改革试点工作小组成立，并召开第一次会议，审议通过试点工作小组成员单位任务分工和对市县两级的指导意见。

●2017年11月16日，省纪委召开全省推开国家监察体制改革试点动员部署电视电话会，部署全省深化监察体制改革试点工作。

●2017年11月28日，省十二届人大常委会第三十七次会议，听取《四川省人民代表大会常务委员会关于四川省监察委员会副主任、委员任免及主任、副主任、委员宪法宣誓有关事项的决定（草案）》的说明。

●2017年11月28日，省深化监察体制改革试点工作小组办公室分4个片区召开市（州）纪委书记座谈会，就改革工作中的问题进行面对面沟通，对各地提出的问题逐一梳理、分类破解、统一答复。

●2017年12月1日，我省实施方案经中央深化国家监察体制改革试点工作领导小组正式审议通过。

●2017年12月26日上午，宜宾市翠屏区举行区监察委员会挂牌成立，标志着四川省首家监察委员会正式成立。

●2018年1月23日上午，成都市监察委员会正式挂牌。四川21个市州监委全部成立。

●2018年1月30日上午，四川省十三届人大一次会议举行第三次全体会议。大会选举省委常委、省纪委书记王雁飞为省监察委员会主任。

●2018年2月2日，四川省监察委员会正式挂牌成立。

●2018年2月上旬，省市县三级监察委员会将全部依法产生并挂牌成立。

来源：四川在线

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责任编辑：张义凌