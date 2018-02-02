21位已故知名人士的夫人聚在一起 俞正声到场(图)

原标题：21位已故知名人士的夫人，聚在了一起

全国政协1日上午在政协礼堂举行已故知名人士的夫人2018年春节茶话会，共贺新春。全国政协主席俞正声出席茶话会。

据报道，至少有21位已故知名人士的夫人出席：许慧君（朱光亚夫人）、师剑英（马文瑞夫人）、董启丰（陈锦华夫人）、谢雪萍（张学思夫人）、孔若仪（方荣欣夫人）、廖望月（熊克武夫人）、谈家芳（李纯青夫人）、夏华（张受益夫人）、陶君雅（赵子立夫人）、欧阳善珠（徐采栋夫人）、丁宁（程浩夫人）、李玲虹（蔡子民夫人）、冯莉娟（郑庭笈夫人）、文洁若（萧乾夫人）、宓雅娟（郑芳龙夫人）、傅爱珍（彭鸿文夫人）、田盛华（姚峻夫人）、陈淑光（张松鹤夫人）、芮苑萍（陆平夫人）、黄浣碧（爱泼斯坦夫人）、由昆（陈景润夫人）等。

全国政协副主席杜青林在茶话会说，牢记昨天才能把握今天，不忘本来才能开辟未来。此时此刻，我们更加思念为民族解放、国家富强、人民幸福鞠躬尽瘁、无私奉献的老一辈革命家，更加思念与中国共产党风雨同舟、荣辱与共的党外朋友。在革命、建设、改革各个时期，各位老大姐始终不渝同至亲至爱的伴侣共甘苦，始终不渝同祖国共命运，始终不渝同人民共奋斗。

他表示，你们高尚的精神境界、炽热的家国情怀和不凡的历史功绩，永远值得尊重敬仰和继承发扬。全国政协将一如既往做好保障工作，真心尊重、真诚关爱、真情服务各位老大姐，也希望老大姐们一如既往关心支持政协事业，常回家看看，多提宝贵意见。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，这些已故知名人士，生前都曾在全国政协工作过，或任政协委员、或任政协常委。朱光亚、马文瑞、陈锦华3人，生前还担任过全国政协副主席。

全国政协在春节前举行已故知名人士的夫人春节茶话会，已成惯例。

最早可查是在2001年。当年1月17日，全国政协举行迎春茶话会，邀请已故非中共全国政协委员、知名人士的夫人相聚全国政协礼堂，共同庆祝新世纪第一个中华民族的传统佳节。

时任中共中央政治局常委、全国政协主席李瑞环出席茶话会。在茶话会上，李瑞环等领导人看望慰问在座的各位夫人，祝其春节愉快、身体健康。邓子恢夫人陈兰、滕代远夫人林一、李沛瑶夫人许克坤、徐悲鸿夫人廖静文等近四百人出席。

此后每年春节前夕，全国政协都会举行已故知名人士夫人春节茶话会，全国政协主席出席，一位全国政协副主席在会上介绍过去一年党和国家事业发展的重大成就，以及政协事业取得的新发展。茶话会上，文艺工作者还会表演节目。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，多名夫人，已多年参加全国政协举行的茶话会。

2005年1月28日，全国政协在北京举行春节茶话会，邀请已故中共党外全国政协委员、知名人士的夫人共贺春节。时任中共中央政治局常委、全国政协主席贾庆林出席。

当时出席茶话会的夫人有：李先念夫人林佳楣，谢觉哉夫人王定国，肖华夫人王新兰等人。

去年全国政协举行的春节茶话会是在1月9日。当时，谢觉哉夫人王定国、陈俊生夫人徐素芝、成思危夫人舒允宜等人出席。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）撰稿/新京报记者何强

责任编辑：张玉