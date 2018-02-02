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廊坊警方：杨某忠挪用资金被刑拘 其他犯罪正查证

廊坊警方：杨某忠挪用资金被刑拘 其他犯罪正查证
2018年02月02日 16:26 政府网站
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　　来源：廊坊公安

　　[案情续报]2018年2月1日，廊坊市公安局以涉嫌挪用资金罪，依法对犯罪嫌疑人杨某忠刑事拘留，对于杨某忠是否涉嫌其他犯罪，警方正在全力查证。案件正在进一步侦办中。 

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责任编辑：张建利

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