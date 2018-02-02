正县级80后干部7次行贿厅官 多次“火箭式”升迁

原标题：80后干部为升职，7次行贿厅官

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 张莹 编辑 岳三猛）1月4日，四川遂宁市政协原主席孙志毅因受贿829万余元，被攀枝花中院一审判处有期徒刑10年半。

看法新闻记者注意到，孙志毅在工程建设、项目规划、干部调动等方面为他人谋取利益，先后收受老板翟某、女老板向琼等10人所送财物。

其中，当地80后干部蔡桦军的屡次快速升迁，均有孙志毅的“鼎力相助”。而他也因此先后7次收受和索要蔡桦军财物，共计121万元。

（孙志毅）

为任县纪委书记，有人花了40万

公开资料显示，孙志毅出生于1957年1月，江苏无锡人，曾在四川自贡作知青，此后便在自贡工作了29年。2006年12月起担任遂宁市委常委、市委副书记 、市纪委书记等职，2011年升为市政协主席，正厅级干部。

2016年6月29日，已经临近退休的孙志毅涉嫌严重违纪，接受组织调查。次年8月22日上午，该案在攀枝花中院公开开庭审理，今年1月4日，其获刑10年6个月，并被处罚金100万元。

判决书显示，孙志毅利用职务便利，在工程建设、项目规划、干部调动等方面为他人谋取利益，先后多次收受翟某、向某、蔡某等10人所送829.44972万元，其中索贿8次，共计128万元。

看法新闻记者注意到，10人之中送钱最多的，是一名老板，涉案金额高达448.9万。2009年-2012年，孙志毅为四川双发集团在办理项目手续、提高容积率、协调关系、该集团公司董事长翟某当选人大代表等方面提供帮助。

基于此，他6次在办公室等地收受翟某所送的遂宁4套房产（折现款220万）、现金100万元及成都1套房产（购房款加中介费共128万余元），共计448万余元。

根据此前的公开报道，10名行贿人员中，还有一人较为特殊：遂宁正县级“80后”干部蔡桦军，即判决书中所说的“蔡某”。

出生于1980年1月的他于2008年任市纪委办公室主任，两年后升任射洪县委常委、县纪委书记，副县级。2014年再次获得升迁——团遂宁市委书记，正县级。而这每一次升迁的背后都离不开孙志毅的“鼎力相助”。

2008年4月，孙志毅曾推荐蔡桦军从镇长提拔调任市纪委办公室主任，并收受蔡所送6万元；2010年下半年，蔡桦军成功获任射洪县纪委书记，孙志毅因此收受40万元……

据系，孙志毅为蔡桦军在职务调整、职级晋升等方面提供帮助，此后便先后7次收受和索要财物，共计121万元。

女老板拎96万送进其办公室

而就在孙志毅案一审宣判一个月前，2017年12月5日，行贿人之一——女老板向琼二审获有期徒刑3年，缓刑4年。攀枝花中院认定，她不但为蔡桦军获职务调动给孙志毅塞钱，还为丈夫黄某、二哥向某提拔而行贿，总涉案金额达到96万。

如上文所述，2006年底，孙志毅被调往遂宁，并因此结识了女老板向琼。《天下遂商》杂志曾在2014年披露，向琼于1971年9月出生在当地一个知识分子家庭中，父母皆为公职人员。她2006年被任命成为中国死海旅游度假区总经理，四川省4A级景区里最年轻的老总。

判决显示，2008年上半年的一天，蔡桦军为了调到遂宁市纪委工作，请向琼帮忙送6万元给孙志毅。第二天，她将这6万元装入手提袋，进了孙志毅办公室，说钱是蔡送的，他想调到市纪委。孙志毅点头答应，并收下了钱。4个月后，蔡桦军如愿。

2008年下半年，遂宁市农业局纪检组长赵捷为了调到大英县当纪委书记，通过向琼大哥向明宏找到其。向琼再次揣着20万进了孙志毅办公室。第二年，赵捷心想事成。

其余4次送钱，则是她为了亲属职务升迁、调整跑动。先是在2010年下半年，她拎着20万找到孙志毅，二哥向某便从市水利局高级工程师（正科）升为市河道管理处处长（副县级）。如法炮制，向琼于2011年-2013年3次找到孙志毅，分别送了30万、10万、10万，丈夫黄某便从一个区药监局局长（正科）升为市政协办公室主任（正县级）。

有意思的是，向某和黄某均称没有为了职务变动找过孙志毅，至于向琼向孙志毅行贿的事情，他们也不知道。向某还称，自己是当时公推的三四个人选之一，“原来不知道其工作提拔、调动跟家人有关系。”

责任编辑：张岩