这名官员被人举报后 把上级发展成为情人

原标题：被人举报后，他把上级发展成为情人

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 张蕊 编辑 岳三猛）2017年12月26日，吉林省四平市第四人民医院原院长赵锦钰因受贿272万、行贿24万余元，被公主岭市法院一审判处有期徒刑8年半。

看法新闻记者注意到，他有一名情人，名叫李云新，不但是他的上级领导，还是他的行贿对象。因为早年间的一桩举报案，二人结识。而当赵锦钰和其他女人有暧昧关系时，李云新获得30万元补偿。

2017年5月，两人同时被双开并移送司法，但目前尚无李云新的公开判决报道。

买表买房又送钱，上级变情人

2017年5月，四平市纪委对赵锦钰严重违纪问题进行了立案审查。此时，距离赵锦钰和李云新的第一次真正意义上的谈话刚好过去了4年。

2013年5月，赵锦钰被人举报。彼时，李云新的职位是四平市卫计委纪委书记。接到举报信后，李云新就找赵锦钰谈话，并从轻处理。为表感谢，他给李云新送了15万。而在李云新的记忆中，“15万元都是百元面值的人民币，用一个深色的布袋装着”。

看法新闻记者发现，攀上李云新这棵大树后，赵锦钰并没有浪费。5月底，赵锦钰给李云新买了一块欧米茄手表。7月，赵锦钰又送给李云新15万元让其买房。9月份的时候，李云新装修新房，赵锦钰不仅为其购买了装修材料，还又拿出6.5万元。

10月，赵锦钰和李云新发展成为情人关系。那一年，李云新44岁，赵锦钰51岁。

（赵锦钰）

成为情人后，赵锦钰开始每个月给李云新生活费，最初每个月1万元，后来减少至6000元。如此计算，几年来，赵锦钰付出的生活费达26万元之多。

2014年8月份，赵锦钰花13.5万元给李云新买了一台本田牌杰德轿车。根据李云新的证言，“赵锦钰每年过节都会给我儿子和母亲一些钱，一共能有2万元左右”。

判决书显示，2014年冬，李云新发现赵锦钰和别人有暧昧关系，自己进而获得30万元补偿金。而在赵锦钰的供述中，对于此事的描述则是，“李云新怀疑我和高某有暧昧关系，高某把李云新打了，我给李云新补偿了30万元。”

2017年3月7日，李云新落马，而此时她的身份已经由市卫计委副主任变成了市民政局党组成员。

（赵锦钰成四平反面典型）

有一点值得注意的是，赵锦钰虽然给了李云新多达93万元，但被认定为行贿金额的只有240110元。那是因为法院认为，赵锦钰送给李云新财物的时间节点应当以2013年10月二人确立非正常两性关系为分界点，在此之前属行贿行为。

简单来说，李云新在查处举报赵锦钰信件过程中，利用职务之便，对赵锦钰进行庇护，并收受赵锦钰的财物。

而对于两人确定情人关系之后，因他们已属于同一利益共同体，经济往来属个人感情问题，不应认定为行贿。

拿医药代表回扣，有时高达2成

给李云新近百万的钱从哪儿来的？判决书给出了答案：赵锦钰收受医药代表的272万元，并为他人在药品、医疗器械采购及回款等人方面谋取利益。

医药代表甘某的证言显示，自己药款已经压了10多万，找到赵锦钰后，拿到5万元。为表感谢，他给送了5000元。在这之后的医院回款，甘某都按10%给赵锦钰送钱，前后一共送了40万元。

在赵锦钰任院长期间，副院长于某还曾替其弟弟送过赵锦钰70万人民币。“每次给2万元至3万元不等的现金，基本是按药品结算价款的10%左右给的。”

（四平四院）

医药代表潘某从2013年5、6月份开始一直到2017年2月，给了赵锦钰20万人民币。赵锦钰供述，潘某给他送钱是按照药品回款的10%给。但是有时候为了感谢他给款及时，逢年过节也会按药品回款的20%给钱。

在赵锦钰的供述中，医药代表陈某从2013年5、6月份开始一直到2017年2月向某某医院销售药品，医院给他回了第一笔药款后，陈某给赵锦钰送来1万元人民币。

这之后，由于赵锦钰给陈某药品回款方面回的非常好，陈某在年节时也都会给赵锦钰5000元、10000元地送钱。“陈某给我送钱是按照药品回款的10%，这几年一共送给我30多万元回扣。”

责任编辑：张岩