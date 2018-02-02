手机性价比哪家强?俄罗斯人心中这俩中国品牌最佳

原标题：手机性价比哪家强？俄罗斯人心中两中国品牌最佳

华为（来源：网络）

海外网2月2日电 俄罗斯嗨科技（Hi-tech Mail.ru）门户网站进行的一项调查显示，华为和小米是俄罗斯民众心目中性价比最高的智能手机品牌。

据俄罗斯卫星通讯社报道，该网站对13万名智能手机用户进行了民意调查，票选出从性价比、设计、紧凑性、像素和画质、音质等方面俄罗斯市场上最热门的手机型号。

调查结果显示，华为荣耀9和小米Mi6分获“最佳性价比”型号第一、二位。此外，俄罗斯人认为三星Galaxy A5、华硕ZenFone 4和LG G6也具有高性价比。三星Galaxy Note8荣获“最佳拍照手机”称号，魅族Pro 7 Plus被评为“最佳音乐手机”。

此外，《生意人报》引用俄罗斯“M.Video”零售商的数据报道，四分之一在俄罗斯所售智能手机由中国厂家生产。该公司认为，2018年中国产智能手机的销售增长将继续影响到俄罗斯智能手机市场。

“M.Video”表示，通过加强现有领导者华为和小米的份额，并借助新的中国品牌，中国产智能手机具有很大的发展潜力。专家们称，俄罗斯智能手机市场的竞争将促进像Oppo和Vivo这样的中国新品牌于2018年进入俄罗斯市场。（海外网 李梦溪）

责任编辑：刘光博