新京报评“十大案件”：典型案例令法典有开放性

指导性案例可以使封闭的法典具有相对的开放性，使法律具备了成长的机能，亦使司法标准统一、裁量一致。

▲部分入选案件。

文 | 金泽刚

经过近一个月的评选，徐玉玉被电信诈骗案，于欢故意伤害案，王力军无证收购玉米被宣告无罪案，简阳市政府被诉公告违法案，王老吉加多宝红罐装潢纠纷案，全国首例“毒跑道”公益诉讼案，全国首例电商平台打假案，奢侈“包包女”拒不执行判决被搜查案，以及“百名红通”1号杨秀珠回国受审案和卢荣新无罪释放案等十个司法案例成功入选，成为“2017年推动法治进程十大案件”。

对于此次评选，最高人民法院领导表示，这十大案件“是全国法院2017年审理的2500多万起案件的典型代表。”

典型案例令法典有开放性

从渊源上看，我国属成文法国家，由立法机关制定的法律是政治、经济、文化等各个领域的行为准则，既往案例在司法裁判中并不具有约束力。这与英美等判例法国家坚持遵循先例的原则，截然不同。

但正如学者所言，指导性案例可以使封闭的法典具有相对的开放性，使法律具备了成长的机能，亦使司法标准统一、裁量一致。尤其是在全面依法治国迈进新时代的背景下，典型案例越来越成为推动中国民主与法治进程的显著力量。

案件成长于时代的土壤，是社会形态的特别表现形式。此次入选的十大案件，涉及民商事领域的共计3例，它们是王老吉加多宝红罐装潢纠纷案、首例“毒跑道”公益诉讼案和首例电商平台打假案；涉及行政领域的共计1例，即简阳市政府被诉公告违法案；涉及执行领域的共计1例，即奢侈“包包女”拒不执行判决被搜查案；涉及刑事领域的共计5例，包括徐玉玉被电信诈骗案、于欢故意伤害案、王力军无证收购玉米被宣告无罪案、“百名红通”1号杨秀珠回国受审案以及卢荣新无罪释放案。可见，十大案例的分布涉及了主要司法领域。

从案件具体分布看，刑事案件占案件总数的一半。由于刑事案件事关重大的人身财产权益，无疑最受民众瞩目和关注，也是媒体报道的焦点，这也顺应了自2015年以来推动法治进程年度案件评选结果分布的总体趋势，也说明刑法在社会治理过程中依然扮演着突出而重要的角色。

以“于欢案”为例，此案因“护母杀人”而备受媒体关注，围绕如何处理情理法的关系、如何理解正当防卫的规定等，几乎形成了全民讨论的热潮。

该案经二审改判，承认了于欢“刺人”行为的防卫性质，但属防卫过当，二审的判决还原清晰的案件事实，运用严密的法理论证，辅之以恰到好处的情理辨析，兼顾法律和人情，成为新时代我国刑事司法判决的典型代表，也进一步向社会公众阐释了刑法规定的正当防卫制度的真正涵义。

典型案例具有很强的时代性

案件与所处的时代密不可分，此次入选的三起民事案件分别涉及知识产权、网购和学校教育，具有鲜明的时代特色。

在王老吉与加多宝关于红罐装潢纠纷一案中，最高人民法院终审判决认为，广药集团与加多宝公司对涉案“红罐王老吉凉茶”包装装潢权益的形成均作出了重要贡献，双方可在不损害他人合法利益的前提下，共同享有“红罐王老吉凉茶”包装装潢的权益。

这样的判决看上去像是“和事佬”，但于情于理相符，对于两个企业的发展产生积极促进作用。在上海奉贤区法院判决的全国首例电商平台打假案中，法院认定被告的售假行为对淘宝网商誉造成损害，判处被告向淘宝网赔偿人民币12万元，这不仅处罚了售假者，维护了电商的声誉，同时也是在保护广大消费者的利益。

全国首例“毒跑道”公益诉讼案，北京市第四中级人民法院未就案办案，通过调解一并解决了类似问题，实现了修复生态环境和承担公益捐助责任相结合，最大程度地促进了生态环境的保护。

典型案例是最好的法治宣传

典型案例无疑也是最好的法治宣传。在当今信息化时代，案件如果和“互联网”相结合，更能够取得良好的法律效果和社会效果。在奢侈“包包女”拒不执行判决被搜查案中，法院对案件执行进行了全媒体直播，共计1200万网友围观执行全程。

大多数网友通过直播零距离了解法院“执行难”的困境，这对于老赖们也是最好的震慑。通过该案的报道，形成了严惩失信，守护诚信的良好舆论态势，实现了“以一案面貌见全局，以一案惩戒树权威”的良好效果。事实上，每一起典型、鲜活的案例，都将是一场意义重大的普法宣传，案例的价值若被民众认同就是实现良法之治。

与此同时，还要关注典型案例的警示意义和延伸价值。此次入选的“简阳市政府被诉公告违法”一案，自1999年到2017年历时将近20年，直至最高人民法院做出终审判决，判决最终认定简阳市政府作出的行政行为属于明显不当，确认被诉行政行为违法。该案的判决在法律上的意义不难理解，而更为重要的是，人们显然更期待此次历时久远的诉讼，对于地方政府提高依法行政的法制观念能够起到积极的推动作用。

随着中国法治建设的不断深入，司法公信力成为新时代法治建设的重要内容，“同案同判”既是司法机关的努力方向，也是广大民众的殷切期待。这就要求司法裁判者务必重视类似案件裁判结果的影响力，不仅立足现在，还要放眼未来，让自己的裁判真正能经得起历史的检验。

□金泽刚（同济大学法学教授）

责任编辑：张岩