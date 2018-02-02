这名新任副省长身兼3个特殊身份

原标题：新任副省长身兼3个特殊身份

来源：长安街知事

彭金辉。资料图

地方两会陆续落幕，各省新一届政府领导班子均已出炉。长安街知事（微信ID：Capitalnews）梳理发现，近期共有超过百名省级政府副职履新。

这些履新干部中，新任海南副省长彭金辉有三个“特殊”身份：他不仅是十九届中央候补委员，中国工程院院士，还出任昆明理工大学校长一职。

三位校长，两位院士

本轮人事调整中，共有两名十九届中央候补委员履新副省长，除了彭金辉，还有贵州副省长吴强。

吴强出生于1966年8月，湖南新晃人。他是侗族干部，毕业后在贵州规划、交通系统工作，曾任贵州交通运输厅副厅长，还曾挂职任上海世博会组委会交通协调保障组副组长。2011年，吴强调任毕节，后出任毕节市委常委、副市长，贵州省政府副秘书长，省经信委主任等职。

彭金辉作为中国工程院院士，长期从事冶金新技术、资源综合利用等研究，其研究成果处于国际领先水平，为中国冶金行业的发展作出了突出贡献。

同为院士的还有吉林副省长安立佳，他是中科院院士，无党派人士，一直从事高分子物理领域的基础性研究，2008年出任中国科学院长春应用化学研究所所长。

另外两名由高校转任地方的副省长均为女性。广东副省长余艳红此前担任南方医科大学校长，她是国内知名的妇产科领域专家，从事妇产科医、教、研工作25年；江苏副省长陈星莺此前任河海大学副校长，她还是民革中央常委、江苏省主委、南京市主委。

此外，本轮人事调整中涉及的百余名副部，均为“60后”，其中有29人是“65后”，更有1名年轻的“70后”，他就是江苏副省长费高云，出生于1971年，此前担任常州市委书记。

6人从中央“空降”地方

比较少见的是，有三位副省长是从地方人大或政协转任而来。安徽省副省长王翠凤此前担任省人大常委会副主任，全国工商联常委、省工商联主席。她是安徽本土干部，无党派人士，曾任马鞍山市司法局副局长，安徽省司法厅副厅长、厅长。

孙菊生由江西省政协副主席转任副省长，他拥有会计学博士学位，曾任江西统计局副局长。1990年加入中国民主建国会，2011年任民建江西省委主委；甘肃副省长张世珍此前同样担任省政协副主席，他还出任民盟中央常委、甘肃省主委，曾任兰州副市长。

还有一些省级政府副职由地级市长直接升任。其中程志明最为特殊，他由河南郑州市长升任黑龙江副省长，跨省履新。

此外，盘锦市长郝春荣升任辽宁副省长，固原市长马汉成升任宁夏自治区副主席，长沙市长陈文浩升任湖南副省长，吐鲁番市长芒力克·斯依提升任新疆自治区副主席。

在异地调整的领导干部中，还有6人从中央“空降”——

农业部副部长叶贞琴任广东副省长，国家物资储备局局长费志荣任广西壮族自治区副主席，住建部副部长陆克华任重庆副市长，司法部副部长王双全任浙江副省长，国务院三峡办副主任陈飞任湖南副省长，公安部网络安全保卫局局长刘新云任山西省副省长。

责任编辑：张建利