广东清远不法人员抢走长沙法院查扣车辆 警方介入

原标题：猖狂！广东清远不法人员公开抢走长沙天心法院查扣车辆 警方介入调查！

2018年1月31日，湖南省长沙市天心区人民法院执行局干警前往广东省清远市开展执行行动，在清远市清新区法院的大力协助下，长沙市天心区法院执行局干警顺利查扣两辆泵车。两辆扣押车辆在加油站加油时，突遭一伙不法人员公开抢走。案件发生后，广东省清远警方高度重视，目前已介入调查。

据悉，2018年1月31日，长沙市天心区法院执行局干警在清远市清新区法院执行局干警的协助下，于当天下午5时左右在清远市某停车场，成功地将停放在场内的两辆被查封涉案车辆扣押。

之后， 长沙市天心区法院和清远市清新区法院执行局干警，一路护送两辆涉案车辆至清连高速龙颈收费站路段上高速。随后，清新区法院干警返回法院，天心区法院执行局干警则又赶赴其他地方开展另案执行行动。

此后，因两涉案泵车缺少燃料，司机便将车开下高速。在清新区龙颈镇路段的一加油站加油时，两辆泵车被从四辆小车上跳出的一大群不法人员拦截并抢走。

案件发生后， 天心区法院的执行人员立即向清新区警方报案，同时将有关情况向清新区法院进行通报。清远市清新区警方和清新区法院高度重视，警方当天迅速对此案展开调查。

长沙市天心区人民法院相关负责人表示，对妨碍法院执行工作的不法人员，将积极配合相关部门予以打击，坚决维护司法权威和法律尊严。

来源：天心区人民法院

责任编辑：张建利