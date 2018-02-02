“红顶商人”出狱后召旧部再创业:不信东风唤不回

原标题：“红顶商人”张旭升出狱后召旧部再创业：不信东风唤不回

年近花甲之年的张旭升

[记者/林红 统筹/陈威]张旭升，江苏省一剪梅集团董事长，曾因身陷囹圄导致企业遭贱卖，可谓是经历了人生的大起大落。但张旭升一直很乐观，如今已年近花甲的他再度重掌一剪梅，执意东山再起，旧部正悉数归来。

两次临危受命 带领企业扭转亏

1987年，26岁的张旭升被调到原淮阴市国营清江糖果食品厂（简称清江糖果厂）任厂长兼党支部书记。

此前，一年多的时间里，清江糖果厂一直处于亏损状态，张旭升用不到一年的时间带领糖果厂由亏转盈，他展露的商业才华获得了商业部颁发的全国商业劳动模范殊荣。张旭升在介绍自己时，不断称自己是个党员，并强调自己在学校就入了党，张旭升说“当时那个年代在学校入党是非常难的。”

1990年，国家开始推动计划经济改革，29岁的张旭升再次到资不抵债的市国营百货站赴命，任经理兼党总支书记。“当时领导找我谈话，我没有丝毫犹豫，我是党员，服从组织的决定。”张旭升称。上任后的张旭升，大刀阔斧的进行改革。“有些决定得罪了一部分人，想干事业就不怕得罪人，不改革企业就没有出路”张旭升称。

事实证明张旭升成功了，上任一年的时间里，企业销售额6500万元，税利98万元。次年，张旭升被授予江苏省劳动模范。此后2年时间里，百货站累计销售2.3亿元，税利434万元，主要经济指标增长幅度连续三年跨入全省同行前列。张旭升带领百货站做出的一些成绩，引起了市委市政府的关注。1993年百货站被作为产权制度试点单位，由国营企业改制为民营企业。

“当时国有企业领导都不愿意，都是处级的，科级的，谁愿意当个体户呢？最终我被迫接下了这个担子，作为党员，服从组织的安排吧。”张旭升解释说，作为农民家庭出身的他，当官才被认为是光宗耀祖，发财什么的会被认为是资本家，这是当时的追求。

执掌江苏省第一家改制企业

1994年，经过改制，张旭升组建了淮阴市百货有限公司，张旭升当选董事长兼总经理。1月28日，淮阴市百货有限公司正式成立。江苏省第一家由国有企业改制的民营企业诞生。同年，张旭升先后创办了一剪梅日化公司和舒婷鞋业公司。

“工厂创建初期没有资金，我们就想尽一切办法，从百货公司挤一点；从银行贷一点；建筑材料单位垫一点，基建费用压一点；向职工借一点，这才解决了建厂初期所需的2000多万元资金。”张旭升回忆称。

据了解，一剪梅日化公司仅耗时3个月的时间，便初具规模开始投产，产品各项指标均符合设计要求。提起“一剪梅”三个字，张旭升表示，在企业创立初期就确定了打造企业名牌的发展战略。

“一个企业的成功，归根结底是其品牌形象在消费者心目中的成功。外国企业挤占中国市场关键在于他们注重自己的品牌，中国的厂家，往往集中在产品上，忽视了树立自己品牌形象的隐形价值，所以中国只有很少的几种牌子能叫得响。我们选择‘一剪梅’三个字，就是想打造中国民族性品牌。当然，产品质量过硬，价格合理，服务到位，才能赢得消费者，称得上是名牌。”张旭升称。

随着时间流逝，1995年9月28日，经省、市相关部门的批准正式成立了一剪梅集团，张旭升任董事长兼党委书记，集团下属5个企业，1000多名员工，固定资产达2.4亿元。

此时，年仅34岁的他，被国务院授予全国劳动模范。

集团曾一度被各行各业学习

1996年，淮阴市重新划分，沭阳县、宿迁县、泗阳县、泗洪县4个县从淮阴市分出，成立地级宿迁市。而归属宿迁的洋河酒厂，则不在接管淮阴市首家破产企业——淮阴罐头厂，淮阴罐头厂近两年已亏损500多万元，1200多职工，难以维持生计。

“出现这个问题后，市委书记亲自找到我，说我既有能力，又搞过食品，让我接手淮阴罐头厂，说这是政治任务。”张旭升称。此项政治任务，张旭升花了3年多时间，对罐头厂彻底改造，直到2000年企业才逐步走向正轨。

“接手淮阴罐头厂3年多的时间里，使我面临了很大的困难，累计投入了2000多万元，耗费了大量的人力，财力。好在企业在我们的努力下逐步活了过来。”张旭升感慨称。值得留意的是，1996年10月，淮阴市委市政府选在了一剪梅集团内召开了全市企业现场会，号召各行各业学习一剪梅，认清加快改革必须有一个干事业过硬的领导班子，一个好的带头人。

1997年底，36岁的张旭升，当选第九届全国人大代表。在九届全国人大一次会议上，他提交了“关于政企分开，建立职业化企业家队伍的建议。”呼吁：要结合金融改革，进一步整顿和规范金融秩序，切实加强金融法治和金融监管，限制大额现金流通。“可以说作为企业家，所能获得的荣誉，党和政府都给我了。”张旭升称。

2003年，一剪梅日化上缴税收500多万元，专营“一剪梅”家化高档产品业务的上海公司销售突破1000万元，金鹿牌罐头出口创汇600万美元，集团旗下超市公司门店达到8家。

身陷囹圄 企业遭贱卖

2004年9月3日，一剪梅正风生水起之时，张旭升被纪委“双规”， 随后以挪用资金罪和职务侵占罪，数罪并罚，被判处有期徒刑9年，被送到南京浦口监狱服刑改造。自此，企业开始走下坡路。

“拥有良好发展前途的民营企业，就这样没了，企业的资产被他们贱卖了。”张旭升愤怒地称。记者留意到，2014年7月，新华网江苏频道曾以“淮安‘政府工作组’管民企事务 过亿资产疑遭贱卖”为题，质疑一剪梅资产遭贱卖一事。

“比一剪梅资产遭贱卖更让我痛心的是，我在监狱的这几年，我的父母都不在了，我认为我是个孝子，未能尽孝，这是我一生无法释怀的事情。无论企业做得多大多强，这点我都无法释怀。”张旭升哽咽道。

据了解，张旭升服刑期间，双亲相继离世，张旭升未能尽孝送终。

张旭升强调说，自己给家庭带来的危害，出狱后可以去弥补，但子欲养而亲不在的感受，让其无法向人言表。

2013年元月6日，张旭升获得自由之身后，便迈入上诉维权之路。

2013年底，张旭升收回尚未变卖出去的淮安市韩泰南路9号工厂区。并积极筹措资金准备恢复“一剪梅家化”和“金鹿罐头”生产。

2015年6月15日，淮安市中级人民法院依法撤销一剪梅集团（淮安）有限责任公司破产程序。

2015年9月8日， “金鹿”牌罐头开始投产，进军国内外市场。

正在逐步投入生产的金鹿罐头厂

花甲创业 旧部悉数回归

恢复自由身的张旭升，见到朋友，被劝的最多的一句话就是，生活还算过得去，就不要再做了，张旭升则笑着回答朋友，他们是属于干事业的一帮人，需要体现自己的价值，证明自己。

“张总恢复自由身以后联系了我，让我回来帮他，两人在一起共事了那么多年，看法、价值观比较一致，而且这个企业是在我们大家的手中成长起来的，有感情，所以我选择了回来帮忙。”许先生称。

据了解，许先生1997年进入一剪梅集团，任办公室副主任。张旭升入狱后，时任企业主要负责人的他选择离开，并与朋友合伙开了一家工厂，效益颇丰。“张董做事果断，事事巨细，是做企业的人才，这是我放弃高收入，选择回来的原因。”与许先生同期加入一剪梅，现主要负责维权事宜的李先生则表示。“做食品，质量是重中之重，用老人管质量，我放心。”张旭升强调。

对此，从87年一直跟随张旭升，现任金鹿罐头公司分管生产的副经理谢先生称，张旭升对他只有一个要求，产品生产出来，自己要吃，要能给自己的孩子吃，给自己的孙子吃。“最初什么都没有的时候，都过来了，现在总归有些基础，不信东风换不回，如果最终还是失败了，那我们也不后悔，退出这个不再属于我们的历史舞台。”张旭升道。此时，张旭升54岁。而选择回来继续跟随张旭升的老一剪梅人也都已年过50。

腐败官员，不会善终

2016年2月3日，淮安市中级人民法院将一剪梅集团公章及管理权交给张旭升。历经11年的跌宕起伏，张旭升再度执掌一剪梅集团。

“重掌一剪梅我才发现，原来一剪梅集团的拳头公司一剪梅日化公司，由于没有年审，已经被工商吊销执照了；一剪梅的商标也被本地一家经营太阳能企业恶意抢注。”张旭升气愤地称。通过查询江苏企业信用公示系统得知，一剪梅（集团）有限责任公司目前被列入经营异常名录，而一剪梅日化有限公司执照则被吊销。

“回想起自己任常务副县长的同学，当初劝我不要搞企业，企业做得再大，也是永远比官低半级。”张旭升感慨称，中国的企业家要想成功太难了。“如今我最大的感触是，国家现在不缺官员，缺企业家，而腐败的官员，最终都不会善终。”张旭升叹气称。

大白新闻了解到，此前处理一剪梅资产的主要两位带头人，原苏州市政协主席、淮安市市长高雪坤、原淮安市副市长王兴尧分别于2017年6月6日，9月29日，涉嫌严重违纪，被组织调查。

“目前，国家商标局已经受理了我们对一剪梅商标的申请复议，我还是希望能恢复，因为一剪梅商标代表了我们的脸面，凝聚了我们太多的感情和心血。”张旭升最后称。

责任编辑：张建利