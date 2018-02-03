中纪委网站:十九大后首轮巡视开幕 再显利剑锋芒

原标题：做好首轮巡视，再显利剑锋芒

十九届中央第一轮巡视将对30个地方和单位党组织开展常规巡视，党的十九大后，中央巡视工作重整行装再出发。

“在坚持中深化、在深化中发展，扎扎实实做好十九届中央巡视工作。”2月2日，十九届中央第一轮巡视工作动员部署会召开，标志着十九大后首轮巡视正式拉开序幕，释放了“巡视永远在路上”的强烈信号，显示了以习近平同志为核心的党中央一以贯之、坚定不移推进全面从严治党向纵深发展的决心。

新时代，巡视工作要有新气象新作为。作为全面从严治党的重大举措、党内监督战略性制度安排，巡视在过去五年发挥了重要作用，“巡”出了真问题，“视”出了震慑力，彰显了中国特色社会主义民主监督的制度优势。党的十九大后，面对依然严峻复杂反腐败斗争形势，巡视要继续发扬光大，为开创全面从严治党新局面作出新的更大贡献。巡视工作如何开展，重点冲着哪些问题去，又会有哪些创新实践？广大党员干部和群众满怀期待与憧憬。

新时代，巡视工作要有新战略新部署。党的十九大在部署全面从严治党时，对巡视工作提出新要求，强调要“深化政治巡视，坚持发现问题、形成震慑不动摇，建立巡视巡察上下联动的监督网”。新修改的十九大党章对巡视内容进行充实完善，把巡视制度单列一条，为新时代巡视工作提供根本遵循。十九届中央纪委二次全会再次强调要让巡视利剑作用更加彰显。十九届中央第一轮巡视工作动员部署会强调，做好新时代巡视工作，要牢牢把握政治巡视定位，自觉坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，并提出了一系列新的决策部署。这既是新时代巡视工作再出发的动员令和冲锋号，也是巡视工作向纵深发展、再显利剑锋芒的行动指南。

新时代，巡视工作要有新重点新要求。“要深入监督检查各级党组织和党员领导干部践行‘四个意识’、贯彻党章和党的十九大精神情况”，动员部署会为十九届中央首轮巡视划出了重点，强调“要坚持在党的全面领导上聚神、加强党的建设上聚力、推进全面从严治党上聚焦，深入监督检查党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和夺取反腐败斗争压倒性胜利等情况”。谁在践行“四个意识”、落实十九大精神和党中央决策部署上还搞“表态多、调门高、行动少、落实差”，谁还把坚持党的全面领导不当回事，不坚强有力地扛起全面从严治党的主体责任，就势必成为巡视剑指的重点。开展巡视工作，发现问题是生命线、推动解决问题是落脚点，要强化整改落实和成果运用，做好巡视“后半篇文章”。巡视整改是件件有着落、事事有回音还是在打折扣搞变通，制度规定是贯彻落实下去了还是制定完了就束之高阁，巡视移交的问题线索是一查到底还是不闻不问……这些问题巡视“探照灯”“显微镜”都会进行重点扫描，倒逼被巡视党组织落实整改主体责任，立行立改、真改实改、全面整改。

新时代，巡视工作要有新战术新方法。“创新”二字是巡视工作贯穿始终的关键词，回顾十八届中央十二轮巡视，从“三个不固定”到“一托二”“一托三”，从常规巡视到专项巡视，从杀出“回马枪”到探索“机动式”，每轮都有新变化，每轮都有新亮点。十九届中央巡视亦不例外，开篇便有新打法。打破套路，不再按照省区市、中央部门、中央企事业单位、金融机构、中管高校的板块依次巡视。首轮巡视可称作“混合打法”，被巡视的30个地方和单位党组织，既包含14个省区市，也有8家中央部门，还有8家中央企事业单位。不断推陈出新，就是要让被巡视单位无章可循，充分发挥巡视利剑的威慑作用。

新一轮巡视工作的时间表已经确定，路线图已经绘就。我们要把思想和行动统一到十九大后党中央首轮巡视工作的决策部署上来，早谋划、早动手，开好头、起好步，以永不懈怠的精神状态，为未来五年巡视工作顺利推进奠定坚实基础。（中央纪委监察部网站 李鹃）

责任编辑：张岩