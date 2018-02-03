原标题：十九届中央第一轮巡视开始 这次要巡视哪些地方？

2日，中共中央政治局常委、中央巡视工作领导小组组长赵乐际出席十九届中央第一轮巡视工作动员部署会并讲话。会议传达学习了习近平总书记关于巡视工作重要指示精神。

经党中央批准，十九届中央第一轮巡视将对30个地方和单位党组织开展常规巡视。

着力发现违反政治纪律等突出问题 构建上下联动监督网

赵乐际强调，要着力发现违反政治纪律和政治规矩、领导干部腐败、群众身边不正之风、违反中央八项规定精神、干部不担当不作为、违规选人用人等突出问题。做深做细基础工作，高质量完成一届任期内巡视全覆盖任务。构建上下联动监督网，使巡视巡察制度更加科学、更加严密、更加有效。按照信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬要求，打造高素质专业化巡视队伍。

将对30个地方和单位党组织开展常规巡视

经党中央批准，十九届中央第一轮巡视，将对：

河北、山西、辽宁、黑龙江、江苏、福建、山东、河南、湖南、广东、海南、四川、贵州、宁夏、住房和城乡建设部、商务部、文化部、海关总署、国家体育总局、国家食品药品监督管理总局、国家统计局、新华社、中国核工业集团有限公司、中国华电集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中粮集团有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、中国储备粮管理集团有限公司、中国旅游集团公司、中国邮政集团公司等30个地方、单位党组织开展常规巡视。

根据《中国共产党巡视工作条例》规定，

对第一轮巡视省区涉及的沈阳、大连、哈尔滨、南京、厦门、济南、青岛、广州、深圳、成都等10个副省级城市党委和人大常委会、政府、政协党组主要负责人，一并纳入巡视范围。 来源：央视新闻、新华视点

责任编辑：张岩