美媒谈中国第3艘航母：排水量8万吨 长度超辽宁舰

原标题 美媒析中国第3艘航母亮点：采用电磁弹射 舰载战机达40架

资料图：中国首艘国产航母船坞下水瞬间。

参考消息网2月3日报道 美国《大众机械》网站1月19日发表凯尔·沟上的文章《中国下一艘航母将有很大进步》称，中国第3艘航空母舰正在建造当中，很可能体现出优于前2艘航母的技术进步。第3艘航母从2015年开始建造，现在只是被命名为002舰。新航母很可能比2艘“前辈”更大，并配备电磁弹射系统，允许更大、更重的飞机携带更多武器，执行更远距离任务。

报道称，2012年9月，中国第一艘航母辽宁舰正式入列。被称为001A的第2艘航母与辽宁舰高度相似，于去年下水。

2015年3月，第3艘航母002舰开始在上海中船江南长兴造船基地动工建造。中国研究和建造前2艘航母的过程同样是一个学习过程，改动或改进的地方很少。不过，第3艘航母预计将大不相同。

报道称，3艘航母之间的最大区别之一是个头。辽宁舰被严格限制在现成的67000吨船体内。第2艘航母预计排水量相当，因为中国在学习如何复制一艘航母。第3艘有望将排水量增加到80000吨左右，长度也会稍稍超过辽宁舰。

扩大航母尺寸将具有多方面意义。002舰将携带更多燃料，既供给飞机，也服务自身。航母将能够在远离中国的海域执行任务。更新、更大的航母还将容纳更多飞机，机库和飞行甲板的承载能力都会得到提高。第2艘航母001A的舰岛比辽宁舰小，释放了更多甲板空间，002舰很可能进一步给舰岛瘦身。

所以002舰的航空部队有望大大增加。辽宁舰可以携带多达24架歼-15“飞鲨”多用途战斗机，001A有望将这一数字提高到30架。002舰的航空部队很可能扩充至40架战斗机，另外还有多架舰载预警机。相比之下，美国海军尼米兹级与福特级航母通常一次搭载至少66架飞机，如果条件允许，甚至可以搭载多达90架飞机。

报道称，另一个重大区别是，与辽宁舰和001A舰不同，002舰预计将抛弃舰艏滑跃起飞系统，转而采用弹射起飞系统。滑跃系统虽然简单且相对安全，但不允许航母起降大型固定翼飞机。此外，滑跃系统限制了舰载战机的燃油和武器重量，影响了作战效果和范围。

据报道，中国跳过蒸汽弹射器，转而直接研制电磁弹射器，也就是类似美国海军最新航母“杰拉尔德·福特”号近期投入使用的那种电磁弹射系统。美国《防务新闻》去年11月报道称，中国希望在002舰上安装电磁弹射器，但工程师无法用传统发电机组满足电磁弹射器的巨大耗电量。现在，中国海军工程师似乎解决了电力问题（美国“杰拉尔德·福特”号是一艘核动力航母）。有了电磁弹射器，飞机的飞行范围和装弹量将取决于飞机本身，而非航母。

报道认为，002舰无疑还会有许多改进之处。航母很可能配备更强大的防空武器用于近战，比如红旗10短程防空系统。中国还将充实被动反导反鱼雷系统，使航母在受到攻击时保留还手之力。经过升级的医疗与海水淡化能力（已然成为航母的必备能力）使航空母舰能够参与人道救援和赈灾行动，正如美国航母已经在做的那样。

报道表示，中国正在明智而谨慎地踏入舰载航空领域。在这一领域，鲁莽行事与糟糕的判断力只会换来毁灭与死亡。第3艘航母恐怕也无法真正反映中国对航母的期待，无疑还将有更多航母问世。等到002舰完工，我们将了解更多情况。很可能就在明年内。

责任编辑：张岩