春运开始北京晚高峰更堵 下周四小年交通压力突出

原标题：春运开始北京晚高峰更堵 下周四小年交通压力最突出

春运开始 早高峰压力减小晚高峰更堵

下周四小年交通压力将最为突出

本报讯（记者安然）市交管局昨天发布消息，近期因春运影响，本市各交通场站周边和城际高速车流量将有所增多，工作日的晚高峰交通压力突出，大型商圈、批发市场和超市也将成为交通热点。

交管部门预计，今年北京站、北京西站、北京南站、首都机场周边交通压力仍然较大，今天起就已经开始出现客运高峰，压力最为突出。

近期，机场高速进城方向全天持续车多，出城方向8时至10时、16时至20时呈现周期性通行高峰。 春运开始之后，工作日早高峰通行情况有所好转，高峰时间为7时30分左右，预计下周东三环南路、西直门北大街、菜户营南路、西三环中路、肖家河桥区等交通压力较大，周一交通压力将较为突出。

但与此同时，工作日晚高峰交通压力有所增加，高峰时间为18时至19时，预计下周东三环北路、北三环中路、远通桥、东四环中路、东四环北路等路段容易出现车行缓慢的情况。特别是周四小年和周五晚高峰交通压力将最为突出。

此外，国际展览中心（老馆）、北京展览馆、农展馆、科技会展中心、国家会议中心等地将在过年之前相继举办展销活动，上午和下午部分时段周边交通压力将有所增加，并出现停车位饱和的情况。

春运期间，去往京津冀等周边地区的市民也会选择自驾或乘车出行，预计京藏高速、京沪高速、京港澳高速等也容易出现短时堵车。

来源：北京晚报

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责任编辑：张玉