全是好消息 国务院提醒你别错过本周7件民生大事

原标题：全是好消息！国务院@你，别错过本周7件民生大事

一周民生大事准时来到！

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又双叒简化！商标数字证书申请更便利

国家工商总局商标局对商标数字证书发放规则进行调整，并于1月31日发布《关于进一步提高商标数字证书申请便利化的公告》。《公告》中商标数字证书发放规则进行了三方面调整：简化商标数字证书申请手续、缩短商标数字证书制作周期、增加发放商标数字证书数量。

2

拿工钱回家过年！做好春节前保障农民工工资支付工作

为进一步做好春节前保障农民工工资支付工作，确保广大农民工拿到工资回家过年，人社部日前印发《关于进一步做好春节前保障农民工工资支付工作的通知》。《通知》强调，各地区人社部门要进一步增强责任感、紧迫感，严格落实属地监管责任，切实做好保障农民工工资支付工作，坚决打赢治欠保支攻坚战。

3

“药”不可缺！重点支持创新药、儿童药、临床急需药物医械研发

国家食品药品监督管理总局和科技部日前联合印发《关于加强和促进食品药品科技创新工作的指导意见》，提出重点支持创新药、儿童专用药、临床急需以及罕见病治疗药物医疗器械研发。从机制上加速推进创新药、儿童药、短缺药供应问题的解决。

4

拉黑不姑息！严重违法失信的社会组织将“无缘”政府购买服务

近日民政部公布《社会组织信用信息管理办法》中规定，我国社会组织存在弄虚作假办理变更登记、受到限期停止活动行政处罚等情形的，将被列入严重违法失信名单。一旦被列入名单，将受到不向该社会组织购买服务等惩戒。

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严抓教育质量！我国高等教育领域首个教学质量国家标准出炉

教育部日前发布《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》，涵盖了普通高校本科专业目录中全部92个本科专业类、587个专业，涉及到全国高校56000多个专业点。教育部将把《国标》实施与“一流本科、一流专业、一流人才”建设紧密结合，对各高校专业办学质量和水平进行监测认证，适时公布“成绩单”。

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安全过年！安监总局将施行《烟花爆竹生产经营安全规定》

为加强烟花爆竹生产经营安全工作，减少和预防生产安全事故，国家安全监管总局近日制定出台了《烟花爆竹生产经营安全规定》。《规定》鼓励企业进行标准化作业，规范烟花爆竹生产、批发企业场所管理，加大烟花爆竹行业处罚力度。《规定》自2018年3月1日起施行。

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办实事！农业部发文助力深度贫困地区打好脱贫攻坚战

近日，农业部印发《“三区三州”等深度贫困地区特色农业扶贫行动工作方案》，支持“三区三州”（西藏、四省藏区、南疆四地州和四川凉山州、云南怒江州、甘肃临夏州）等贫困地区脱贫攻坚。通过强化产业指导、技术援助、人员培训、营销帮扶、品牌打造、企业合作和范例推广，支持打造一批特色农业扶贫联系县，实现村村有特色产业、户户有增收项目、人人有脱贫门路。

责任编辑：张建利