安徽公安厅公布16地市黑恶违法犯罪线索举报方式

原标题：安徽省公安厅公布各地黑恶违法犯罪线索举报方式

2月3日，安徽省公安厅发布消息，公布了省公安厅及16个地市公安局“扫黑办”联系方式。

为深入推进扫黑除恶专项斗争，保障人民安居乐业，社会安定有序，安徽全省各级公安机关欢迎广大人民群众和社会各界积极参与专项斗争，检举揭发黑恶势力违法犯罪线索。

安徽警方表示，对于举报线索，公安机关将严格保密，一经查实，将按照相关规定给予奖励；对包庇、纵容违法犯罪分子或恶意举报、诬告陷害他人的，将依法追究法律责任；对举报人进行报复的，将依法从严、从重惩处。

什么是黑恶势力？安徽警方介绍，黑恶势力犯罪团伙包括：黑社会性质组织和恶势力团伙。

其中，黑社会性质组织是指以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的犯罪组织。

而恶势力团伙是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣社会影响的犯罪团伙。

安徽省公安厅还公布了省厅及16市“扫黑办”联系方式，方便大家举报。

安徽省黑恶犯罪违法犯罪线索举报方式：

安徽省公安厅“扫黑办”

电话：0551-62801304

举报邮箱：shcexsjb@163.com

邮寄地址：合肥市安庆路282号安徽省公安厅打黑队

邮编：230061

合肥市公安局“扫黑办”

电话：0551-62928333

举报邮箱：hfshce@163.com

邮寄地址：合肥市寿春路276号合肥市公安局刑警支队打黑队

淮北市公安局“扫黑办”

电话：0561-3055660，15656172803，15656158253

邮箱：hbsh6872380@163.com

邮寄地址：淮北市人民中路282号淮北市公安局扫黑除恶办公室

亳州市公安局“扫黑办”

电话：5520110

举报邮箱：bzgash@163.com

邮寄地址：亳州市公安局扫黑队 邮编：236800

宿州市公安局“扫黑办”

电话：0557-3662252、0557-3662253

举报邮箱：2756567120@qq.com

邮递地址：宿州市埇桥区银河一路508号宿州市公安局扫黑除恶办公室

蚌埠市公安局“扫黑办”

电话：0552-110；0552-2089662

举报邮箱：2285981339@qq.com

邮寄地址：蚌埠市公安局刑警支队二大队

阜阳市公安局“扫黑办”

电话：0558-2353049

邮箱：fuche86567@163.com

邮寄地址：阜阳市三清路567号阜阳市公安局扫黑除恶领导小组办公室

淮南市公安局“扫黑办”

电话：0554-6611839、0554-6611131

邮箱：hngadhcejbxx@163.com

邮寄地址：淮南市山南新区和悦街淮南市公安局刑警支队三大队

滁州市公安局“扫黑办”

电话：0550-110或0550-3322110

邮箱：CZSSHCE@163.com

邮寄地址：滁州市龙蟠大道111号滁州市公安局扫黑除恶领导小组办公室

六安市公安局“扫黑办”

电话：0564-3378035

邮箱：xjzdxjzd@163.com

邮寄地址：六安市梅山南路六安市公安局刑侦支队

马鞍山市公安局“扫黑办”

电话：110、0555-2422094

邮箱：马鞍山“诗城剑客”微信公众号

邮寄地址：马鞍山市公安局有组织犯罪侦查大队（佳山乡九华东路2017号）

芜湖市公安局“扫黑办”

电话：0553-2937505；

邮箱：whgaxj@126.com；

举报地址：芜湖市鸠江区赤铸山东路芜湖市公安局刑警支队

宣城市公安局“扫黑办”

电话：0563-3019938或0563-3372361

邮箱：xcsgajxzzddhd316@sina.com

邮寄地址：宣城市公安局大楼10楼1017室或宣城市公安局大楼3楼316室

铜陵市公安局“扫黑办”

电话：0562-2868866、15756007367（郑警官）15756007153（丁警官）

邮箱：tlsh2868866@163.com

邮寄地址：铜陵市铜官区湖东路1861号铜陵市公安局刑警支队三大队

池州市公安局“扫黑办”

电话：0566-2213052、0566-110

邮箱：czshce@163.com

邮寄地址：池州市贵池区东外环路池州市公安局刑事警察支队侦查大队（有组织犯罪侦查队）邮编：236800

安庆市公安局“扫黑办”

电话：0556-5512656或0556-5292277

邮箱：aqshb123@163.com

邮寄地址：安庆市宜秀区振风大道110号公安局新址 安庆市公安局刑警支队

黄山市公安局“扫黑办”

电话：0559-2323236 0559-2323246

邮箱：hsshce@sina.com

邮寄地址：黄山市屯溪区长干东路108号黄山市

公安局刑警支队专项办

电话受理时间为：

法定工作日上午8：30-11：30，下午14：30-17：30。

其他举报方式无时间限制，

欢迎社会各界和广大人民群众踊跃举报。

（原题为《安徽省公安厅公布各地黑恶违法犯罪线索举报方式》）

责任编辑：张玉