山东省监察委员会挂牌成立 刘家义陈辐宽出席

原标题：山东省监察委员会挂牌成立，刘家义、陈辐宽出席

2月3日上午，山东省监察委员会正式挂牌成立，省委书记、省人大常委会主任、省深化国家监察体制改革试点工作小组组长刘家义，省委常委、省纪委书记、省监察委员会主任陈辐宽出席。

深化国家监察体制改革是以习近平同志为核心的党中央审时度势作出的重大战略部署。省委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央决策部署，蹄疾步稳推进改革试点工作。省监察委员会正式挂牌成立，标志着我省如期完成省市县三级监委组建挂牌，全省监察体制改革试点工作取得重要阶段性成果。各级监察委员会作为专门的反腐败工作机构，与纪委合署办公，在党委的统一领导下开展工作。全省各级纪委、监委将忠诚履行纪律检查和国家监察职能，加快人员、机构、业务融合，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。

来源：山东省纪委监委网站微信公众号

责任编辑：张玉