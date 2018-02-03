山西去年GDP增速全国位次大幅前移:居全国第21位

原标题：山西去年GDP增速全国位次大幅前移：跃居全国第21位

据山西省统计局统计数据显示，2017年山西全省主要经济指标延续2016年下半年以来持续加快、稳步向好、好中提质的发展态势，经济运行的质量和效益不断提升，结构调整深入推进，转型升级势头强劲，民生保障持续改善，经济发展由“疲”转“兴”，经济增长步入合理区间，经济发展活力潜力正在释放。

2017年，全省GDP为14973.51亿元，按可比价格计算，比上年增长7.0%，增速比上年（4.5%）加快2.5个百分点。其中，第一产业增加值777.86亿元，增长3.0%；第二产业增加值6181.8亿元，增长6.5%；第三产业增加值8013.85亿元，增长7.8%。人均地区生产总值40557元，按2017年平均汇率计算为6007美元。

经济增速稳中加快，在全国位次大幅前移

2012年以来，面对复杂的国内外发展环境，山西经济开始震荡下行，之后则出现了断崖式下滑，2012-2015年全省经济增速分别为10.2%、9.0%、4.9%、3.0%，在各省（市区）中处于倒数的位置，经济领域的深层次矛盾和问题开始凸显。如何摆脱困局、走出困境成为摆在全省人民面前的紧迫任务。2016年，特别是下半年以来全省上下贯彻落实省委“一个指引、两手硬”工作思路和要求。经过全省上下的共同努力，数年来经济持续下行的态势得以扭转，稳步向好的基础进一步巩固。全年GDP增长4.5%，比上年加快1.4个百分点。

2017年，山西全省地区生产总值增速延续了2016年下半年以来逐季回升的发展态势，全年增长7.0%，比全国快0.1个百分点，经济增长创2014年以来新高，在全国位次大幅前移（2016年为30位，2017年为21位，增速位次前移居各省之首），2014年以来首次步入合理区间，2012年以来首超预期。

综合实力稳步提升，经济总量不断扩大

2017年以来，随着市场形势的变化、主导产品价格的回升，山西经济总量不断攀升。2017年，一季度全省GDP总量比上年同期增加360.03亿元，现价增长达14.4%；上半年全省GDP总量增加877.28亿元，现价增长达15.2%；前三季度全省GDP总量增加1428.49亿元，现价增长达15.8%；全年全省GDP总量增加1923.1亿元，现价增长达14.7%，超过了2012-2016年五个年度增量的总和（1836.2亿元），相当于全省2001年的经济总量。

2012—2015年，受工业品价格持续下行影响，全省GDP现价总量的扩张速度持续放缓，年度间增量分别为889.57亿元、564.39亿元、98.09亿元、-11.54亿元，呈逐年缩小趋势直至出现“萎缩”现象，这也成为了山西经济处于改革开放以来最困难时期的重要特征。随着供给侧结构性改革深入推进，市场供求关系不断改善，主导产品价格大幅上涨，2016年GDP现价总量比上年增加200多亿元，经济总量止跌回升。2017年以来，全年全省PPI增长19.4%，高于全国（6.3%）13.1个百分点，全省经济总量增加较快，经济总规模在不断放大。名义GDP增速不断加快，综合反映山西生产形势与市场环境正在逐步向好，经济运行质量不断提升。2017年GDP的“量速齐升”为全省转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期提供了强有力的支撑和较为宽松的环境。

来源：黄河新闻网微信公众号

责任编辑：张玉