贵州违规补课学校被责令停课 省教育厅：绝不姑息

原标题：贵州个别违规补课学校被令停课，省教育厅：绝不姑息迁就

为进一步规范办学行为，坚决制止中小学违规补课，切实减轻中小学生过重课业负担，贵州省教育厅下发了《关于严禁中小学寒假期间补课的紧急通知》，并从1月30日开始，在全省范围内就学校违规组织补课和教师违规有偿补课情况开展专项检查，采取学校和县（市、区）自查自纠、市（州）实地检查、日常督查和省教育厅抽查的方式进行。

2月1日，省教育厅抽调纪检组、督导室、法规处、教师处、民办处、基础教育处6个处室8位同志，组成4个工作组赴各地进行了明察暗访，工作组实地核查了13所中学和部分校外培训机构师资情况。对个别仍在组织学生上课的学校，责令立马停止补课，对校领导和相关负责人进行了约谈，责成学校安全有序地组织学生离校回家。

省教育厅明确——

严禁学校以任何名义占用双休日、节假日、寒暑假组织学生集体补课。

严禁在职中小学校教师组织、推荐和诱导学生参加校内外有偿补课，

严禁在职中小学校教师参与或变相支持校外机构或由其他教师、家长、家长委员会组织的有偿补课。

今后，如还有违规补课行为发生，一经查实，严肃按照相关纪律规定处理，绝不姑息迁就。

来源：“贵阳晚报”微信公众号

责任编辑：张玉