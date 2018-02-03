10余省份调低今年GDP目标 专家：有挤水分因素

原标题：10余省份调低今年GDP目标

近日，省级地方“两会”相继闭幕。作为新一年工作的重要风向标，地方“两会”每年都受到关注。

今年地方“两会”，多位省级政府一把手转正。从目前各省份发布的政府工作报告来看，多地调低GDP目标，努力实现经济高质量发展；同时大力推进“租购并举”，提高民生保障，解决群众住房生活等需求，成为新亮点。

GDP目标

多地取消对市县GDP考核

GDP目标如何定，无疑是每年人们最关注的话题之一。记者梳理发现，与2017年相比，至少有13个省份调低了2018年的GDP增长目标。

其中，天津将去年的8%下调为5%，重庆从10%左右下调至8.5%左右，湖北从8%左右下调至7.5%，甘肃从7.5%下调至6%左右，内蒙古从7.5%左右下调至6.5%左右，西藏从11%以上下调至10%左右。

另外，还有部分省份调整了具体表述。如广东将去年的7%以上改为7%左右，河南将去年的7.5%以上改为7.5%左右。不过，也有一些省份与2017年一致，如北京、上海这两年目标均为6.5%左右。

除了下调目标，有些地方政府开始取消对部分市县的GDP考核。据媒体报道，福建省有34个县（市）取消了GDP考核，实行农业优先和生态保护优先的绩效考评方式。海南省2018年起将实施新的《海南省市县发展综合考核评价暂行办法》，对保亭、陵水、乐东等12个市县的GDP、工业、固定资产投资取消考核。

在“唯GDP论英雄”的时代，地方经济发展速度越快、GDP增速越高，才会受到“上级”肯定。然而，这一评价方式也让一些地方政府只重经济不管生态，甚至在数字上造假，给经济数据“注水”。继2017年年初辽宁承认经济数据造假后，内蒙古、天津等地也坦承数据存在“注水”情况。

一些省份在今年“两会”上明确表态淡化GDP。内蒙古自治区主席布小林日前作政府工作报告时表示，必须破除简单以生产总值增长率论英雄的发展观、政绩观。山东省省长龚正提出，2018年山东经济社会发展主要预期目标是地区生产总值增长7%以上，并强调高质量发展，不为增长速度高低困扰。

中国人民大学副校长、国家发展与战略研究院执行院长刘元春认为，一些地方下调GDP目标，有挤水分的因素，即改变过去一些形式主义，讲究实事求是，这是一个好现象。不过，也要防止此举带来新形式主义，不能变为打造新的政绩工程，防止一些官员上任之初把指标调得过低，而为以后的政绩做准备。因此，刘元春指出，不仅要关注目标调整，更要注意行为模式、权力关系、利益关系等是否与新发展观和实事求是作风相符合。

发展方式

“高质量发展”成报告高频词

“高质量发展”成为今年地方政府工作报告中的高频词。2017年12月，十九大之后的首次中央经济工作会议指出，中国特色社会主义进入新时代，我国经济发展也进入新时代，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

比如，今年浙江省的政府工作报告中提出，未来五年浙江省将聚焦聚力高质量发展，大力发展以数字经济为核心的新经济，加快构建现代化经济体系。2018年浙江要新增500个“浙江制造”标准，“品字标”企业达到500家。

重庆市政府工作报告称，今后五年，是重庆从高速增长转向高质量发展的关键期。要把践行新发展 理念的各项要求融入并落实到奋斗目标之中，努力使创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的。

今年天津GDP增速目标创下近年来新低。天津市市长张国清在作政府工作报告时他表示，今年是天津实现从高速增长向高质量发展转变的生死攸关的一年，将着力在“破”“立”“降”上下工夫。河北省的政府工作报告提出，切实把推动发展的着力点转到质量和效益上来，增强经济增长的内生活力和动力。2018年，山西严格规定了万元地区生产总值能耗等一系列约束性指标。其政府工作报告中指出，以上目标是按照高质量发展要求，立足山西全面小康和转型发展阶段性特点确定的。

刘元春表示，目前中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，将更注重质量效率，各地也在落实新发展观当中。

住房制度

多地加快“租购并举”新格局

十九大报告指出，“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居”。

2018年的房地产市场走向如何？作为地方两会关注的又一大焦点，记者注意到，北京、上海等多地提出，加大租赁市场供地力度、多渠道筹措租赁房源、加快形成“租购并举”新格局等措施。

北京的政府工作报告明确提出，完善租购并举的住房制度。严格执行各项房地产调控政策措施，加强市场监测和政策储备，促进房地产市场平稳运行。完成1200公顷住宅供地，扩大住房供给，稳定市场预期。发展住房租赁市场特别是长期租赁，推进集体建设用地建设租赁住房。

同时，鼓励产业园区建设职工集体宿舍，多渠道解决城市运行和服务保障行业务工人员住宿问题。

上海市政府工作报告强调，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。加强房地产市场调控不动摇、不放松。提高中小套型供应比例，促进商品房有效供给。加大租赁房建设力度，支持专业化、机构化的代理经租企业发展，新建和转化租赁房源20万套，新增代理经租房源9万套，建立住房租赁服务平台，落实相应的公共服务。

广东省政府工作报告提出，要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位。发展住房租赁市场特别是长期租赁，保护租赁利益相关方合法权益，推进国有住房租赁平台建设。

近日，国土资源部、住建部印发了《关于沈阳等11个城市利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案意见的函》。目前，集体建设用地建设租赁住房已在多地铺开。

“租购并举”新格局对今年房地产市场有何影响？中国社科院城市与房地产经济研究中心研究员邹琳华认为，发展租赁市场是建立房地产市场长效机制的一部分，有利于发挥房子的居住属性。目前，该政策开始在多地区落地，对今年的房地产市场将产生一定影响，市民不急着买房，有利于抑制房价。

民生保障

多地提高城乡居民低保标准

2018年，各省份都亮出民生清单，不少地方提出加强社保体系建设，提高城乡居民低保标准等。

河北省明确，健全多层次社会保障体系。完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老制度，新增企业职工养老保险参保人数40万人。加快老龄事业和产业发展，城乡居民年低保标准分别提高到6600元、3600元。

江苏省也提出进一步提高社会保障水平，居民基本养老保险基础养老金最低标准提高到每人每月135元，城乡居民基本医保财政补助最低标准提高到每人每年510元。城乡低保标准分别提高5%和8%以上，农村低保最低标准提高到每人每月430元。

广东省提出，提高困难群众救助补助标准。城镇、农村低保对象最低生活保障人均补差水平，分别从每月457元、206元提高到503元、228元；特困人员基本生活标准按不低于当地最低生活保障标准的1.6倍，且不低于当地现行特困人员基本生活标准确定；孤儿基本生活最低养育标准集中供养和分散供养水平，分别从每人每月1450元和880元提高到1560元和950元；城乡低保对象政策范围内基本医疗救助比例达到80%以上，建档立卡贫困人口政策范围内基本医疗救助比例提高10%、达到80%以上；困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准，分别从每人每年1800元、2400元提高到1890元、2520元。

安徽省则要求，加强多层次社会保障体系建设。将城乡居民基础养老金最低标准提高50%。调整企业和机关事业单位退休人员养老金。

本版采写/新京报记者 沙璐

责任编辑：张岩