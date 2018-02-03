长沙将建世界第一双子楼？ 警方已调查炒作企业

原标题：长沙将建世界第一双子楼？假的！

企业炒作“长沙将建560米双子高楼”假消息 警方已开始对涉案企业进行调查

来源：北京青年报

从2017年9月开始，长沙要建世界第一高双子大厦的消息就不断出现在网上，称“长沙西文庙A1-A5地块将建560米高双子座大厦”。但这则反复在网上出现的消息却是一则假消息。

近日，该地块项目实际实施单位和长沙市天心区相继对外辟谣，所谓560米双子高楼系企业虚假宣传，目前当地公安、工商部门已经介入调查。

世界第一双子楼原系虚假消息

2月1日下午，天心区棚改公司代表律师郭旻向湖南西文庙房地产开发有限公司递交了律师函，称该公司此前在《长沙智慧滨江项目以BIM技术打造中部地区“曼哈顿”》一文中，自称长沙西文庙A1-A5地块建设项目业主单位，属严重失实。要求西文庙房产公司立刻删除不实信息，澄清事实，并公开道歉。

2日，北京青年报记者从天心区棚改公司了解到，自长沙天心区西文庙坪及其周边地块实施棚改项目以来，一直由该公司负责实施，而且并未与其他公司签订任何开发建议协议。天心区棚改公司工作人员介绍说，公司从来没有对外发布过将在西文庙地段要建高楼的消息，网上所有关于“长沙西文庙A1-A5地块将建560米高双子座大厦，挑战世界双子座建筑史高度之最”的内容，都是假的。

这一说法也得到了天心区区委宣传部证实。据宣传部工作人员介绍，为保护老城区风貌，天心区将打造国内首条历史步道，把太平街、潮宗街、化龙池、西文庙坪等老长沙街区串联成一条旅游特色线路。按照规划，这片区域未来高度将被控制在18米以下，不可能有560米的建筑。

冒名“空中楼阁”从何而来

北青报记者查询发现，《长沙智慧滨江项目以BIM技术打造中部地区“曼哈顿”》一文最早发布于2017年9月，此后曾被各种网站转载传播。

所谓“世界第一双子座高楼”的说法，就在这篇文章中被首次提出的。文章称，该项目业主单位西文庙房地产开发公司将打造西文庙智慧滨江项目，“作为长沙新地标，该项目被誉为‘东方曼哈顿’。”

项目位于长沙中心城区毗邻湘江，“总投资500亿元，占地345亩，建筑限高560米，总建筑面积215万平方米，包含中国文化广场、太古汇商业广场、七星级酒店、酒店式公寓、六星级写字楼、高档住宅等。”其中560米高的超高层双子座七星级酒店建成后，将成为“世界第一双子座高楼”。

涉事企业或存诈骗行为

据天心区区委宣传部工作人员介绍，2月1日当天，天心工商分局、长沙市公安局天心分局也参与了调查行动。调查现场，长沙市公安局天心分局民警对西文庙房产开发公司电脑主机等资料进行了暂扣。该局经侦大队副队长陈文在接受采访时表示，目前，该案处于受理调查阶段，技术人员将对暂扣的资料进行甄别，以确定是否存在虚假宣传、诈骗等行为。

天心工商分局工作人员告诉北青报记者，此前就曾接到投诉，上网核实后发现这个项目的确存在虚假宣传的情况。于是第一时间约谈了西文庙房产开发公司，并要求撤稿。此次再次出动检查，是怀疑该公司可能利用“世界第一双子座高楼”为噱头，实施诈骗，因此主要调查工作由公安经侦部门负责。目前，天心工商分局已责令该公司删除招聘信息、更正不实报道，并将继续跟踪取证。

责任编辑：张岩