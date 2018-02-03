浙江省玉环市选拔公务员到韩国政府挂职 为期一年

原标题：公务员到外国政府挂职，真事！

来源：长安街知事

撰文 | 李拓

近日，一场特殊的“比武”正在浙江省玉环市上演——经过层层选拔，该市将选出1名公务员，远赴1000余公里外的韩国唐津市挂职锻炼，时间从今年4月起，为期一年。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）梳理发现，这已经是自2014年以来玉环向韩国派出的第6名挂职干部了。

小伙伴们都知道，国内干部跨省市挂职交流的情况十分普遍，可以互通有无取长补短，那么跨国挂职的背后，又有着怎样的动因呢？

其实，早在2012年，还没有撤县设市的玉环县就已与韩国唐津市建立了友好交流合作关系。转过年，时任唐津市长李喆焕率政府代表团到玉环参观考察，在与时任玉环县长林先华交流的过程中，产生了互派公务员交流地方治理经验的想法。

2015年，玉环与唐津正式缔结为友好城市，包括公务员互派在内的更多交流也更为密切。

玉环市长吴才平为韩国唐津市公务员大会发去的新春祝福视频。

两地的公务员互派之所以能够顺利成行，背后原因归属于一个名为“K2H”的项目，全称“韩国国际公务员交流项目”，是由韩国市道知事协议会组织、韩国地方政府共同参与实施的一项国际交流项目。

这一始于1999年的项目主要是通过邀请外国地方政府公务员以研修生身份到韩国地方政府挂职。对研修生进行韩国地方行政、韩国语、韩国文化培训，使研修生成为各国地方政府和韩国地方政府交流的桥梁。

在中国，项目由外交部外管司负责，目前全国已有至少16个省市的数百名公务员参与到了项目中。

在韩国挂职的基层干部到底经历了什么？

一位去年刚刚完成挂职回国的上海基层干部介绍，自己的研修内容包括学习韩国地方自治制度、体验研修政府工作、支援国际交流活动、为在华举办交流活动提供人力支援等内容。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，不仅是到国外政府挂职，近年来，基层干部到海外企业挂职的情况也越来越多。

2014年，上海选拔13名年轻干部前往跨国企业海外总部，接受了为期一年的实务培训。当时，上海市有关负责同志表示，上海发展的最重要资源是人才，尤其需要更多既了解中国国情、又具有世界眼光、更全面掌握国际经济通行规则的人才。

同样是在2014年，四川绵阳10名干部经严格遴选，被派赴长虹、九洲、波鸿3家企业的驻海（境）外机构挂职一年。其间这批挂职干部撰写了22篇报告，给绵阳科技城建设提供参考，内容涉及科技型中小企业发展、文化产业、对外贸易等方面，其中不少建议如今已见实效。

一年后，时任绵阳市委书记罗强亲赴挂职总结会给他们接风。他在发言中提到，年轻干部成长、成才一方面需要学习理论，另一方面需要更多的平台进行实践锻炼。选拔优秀年轻干部赴海外挂职锻炼，就是为了培养大家的国际思维、世界眼光、开拓精神和创新能力。

其实，任何决策都有着明确的导向性。“海外挂职”正是为国家干部人才未来发挥更大作用而进行的高效培养方法之一。善用，成果必然可期。

责任编辑：张玉