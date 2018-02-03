商务部等8部门发文 就为解决进口车这个最大缺点

原标题：商务部等8部门近日发文，就为解决进口车这个最大的缺点！

马上就过年了

大家置办的年货里面

最大的年货应该是买一辆车吧。

买一辆霸气的进口车，

高高兴兴把家还！

相信很多车友对进口车有种特殊的情怀，

配置好、颜值高。。。。

不过有一个缺点就是。。。。。。

贵（qiong）！

那怎么办？

“平行进口汽车”，是指未经品牌厂商之授权，贸易商直接从原产地或海外市场购买汽车并进口到中国市场销售。这种渠道与国内授权经销渠道“平行”。比如一款同样的车型，平行进口车的价格有可能便宜十几万！

十几万的价格即使对“土豪”来说也不是一笔小钱，但是往往心中也会有疑虑：平行进口车卖这么便宜靠谱吗？

来看一组数据：

自2016年2月，商务部等8部门出台了《关于汽车平行进口试点的若干意见》，试点地区进一步扩大到9个省市，试点工作成效明显，汽车平行进口“量增价减”真正惠及了消费者。

数据显示，2017年，天津等9个试点地区100家试点企业共进口汽车13.6万辆，同比增长109%；车型近180个，比2016年增加了30多个，车价特别是中高端进口汽车价格下降明显，大部分车价下降了15%以上。

平行进口汽车试点拓展了产品供给范围，丰富了消费者购车选择，更好地满足了多样化、多层次消费需求；还促进了整个汽车市场的竞争，激发了整个国内汽车市场的活力。

问题来了，

哪里可以买到靠谱的平行进口车？

近日，商务部等8个部门印发了文件，除原有9个试点地区之外，支持在内蒙古的满洲里口岸、江苏张家港保税港区、河南郑州铁路口岸、湖南岳阳城陵矶港、广西钦州保税港区、海南海口港、重庆铁路口岸、青岛前湾保税港区开展汽车平行进口试点。

商务部还对相关部门提出以下意见，全方位保障消费者！

一、建立省级（含计划单列市）人民政府牵头负责的部门协调工作机制，按照“谁批准、谁监管、谁负责”的原则，保障消费者合法权益，做好政策解读和说明。

二、借鉴“一平台四体系” ，即一站式公共服务平台、国际市场采购体系、贸易便利通关体系、售后服务保障体系和政府监管信息体系等成熟经验，结合本地实际，确保试点工作规范有序进行。

三、平行进口汽车应符合国务院整车进口口岸管理的相关规定，在进口口岸、出区进口时按照相关规定办理有关手续。应进口已依法公开排放检验信息、污染控制技术信息和有关维修技术信息的车型车辆，不允许进口旧车和非法改装车。

四、切实加强监督管理。各试点地区确定试点企业数量原则上不得超过5家。要加强平行进口汽车入境检验，对于不符合国家机动车安全技术标准的，不予进口。禁止进口大气污染物排放超过标准的机动车。严格试点企业监管，建立试点企业退出机制。

五、做好政策合规性评估。地方制定的汽车平行进口试点相关政策应符合世贸组织规则，具体政策出台之前，按照《贸易政策合规工作实施办法（试行）》（商务部公告2014年第86号）规定的程序进行合规性评估。

想买进口车的车友有福了！

祝大家在新的一年都能买到心爱的好车！

责任编辑：张建利