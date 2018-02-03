2018年这三大群体待遇确定提升 更多收入有望调整

原标题：2018年，三大群体待遇已确定提升，更多收入有望调整！速查！

新春临近，好消息接连来袭。全科医生薪酬待遇提高、教师待遇提高、技术工人待遇提高。。。。。。

目前，从已发布的文件来看，已有三大群体待遇确定提升。此外，还有哪些收入有望调整？和工人君（ID：grrbwx）一起来看看。

全科医生薪酬待遇提升

截至2016年底，培训合格的全科医生达20.9万人。但与专科医生相比，全科医生的薪酬待遇还偏低，职业吸引力还不够。

近日印发的《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》，提出了一系列激励措施。

①提升基层医疗卫生机构全科医生工资水平，并与当地县区级综合医院同等条件临床医师工资水平相衔接。

②聘用经住院医师规范化培训合格全科医生的，在核定绩效工资总量时可给予进一步倾斜。

③建立基层医疗卫生机构绩效工资水平正常增长机制。

④合理调整医疗服务价格，充分体现包括全科医生在内的医务人员技术劳务价值。

⑤完善绩效工资分配，基层医疗卫生机构内部绩效工资分配可设立全科医生津贴。

除了提升全科医生工资水平外，《意见》还在职称评定、荣誉评选等方面出台了新的政策，全科医生待遇有望得到提升。

提高教师待遇

近日，中共中央、国务院印发了《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，对加强教师队伍建设作出全面部署。

《意见》提出：

①完善中小学教师待遇保障机制，确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平，绩效工资分配向班主任和特殊教育教师倾斜。

②大力提升乡村教师待遇，落实艰苦边远地区津贴政策，依据学校艰苦边远程度实行差别化补助，鼓励有条件的地方提高补助标准。

③维护民办学校教师权益，民办学校应与教师依法签订合同，保障其福利待遇和其他合法权益，并为教师足额缴纳社会保险费和住房公积金。

④推进高等学校教师薪酬制度改革，建立体现以增加知识价值为导向的收入分配机制。

加快提高技术工人待遇

目前，我国就业人员是7.76亿人，技术工人有1.65亿人。提高技术工人待遇，是加强和健全人才激励机制的一个重要方面。

近日中央全面深化改革领导小组会议审议通过了《关于提高技术工人待遇的意见》。

会议强调，提高技术工人待遇，要坚持全心全意依靠工人阶级的方针，发挥政府、企业、社会协同作用，完善技术工人培养、评价、使用、激励、保障等措施，实现技高者多得、多劳者多得，增强技术工人职业荣誉感、自豪感、获得感，激发技术工人积极性、主动性、创造性。

人社部也表示，下一步将改革完善技能人才评价制度，出台实施提高技术工人待遇政策。

重点群体将增收

据报道，2018年我国将进一步开展城乡居民增收和专项激励计划试点，包括新型职业农民、科研人员等在内的其他重点群体增收专项计划“正在路上”，新型职业农民增收文件也有望加快出炉。

退休待遇有望提高

中央全面深化改革领导小组第二次会议指出，推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展逐步提高，确保参保居民共享经济社会发展成果。

自2005年起，我国养老金水平持续稳步提高，截至2017年已实现十三连涨。多位专家表示，2018年养老金十四连涨几无悬念。日前，河南省人社厅就已表示，将持续调整退休人员的养老金待遇，实现“十四连调”。

此外，随着《企业年金办法》的施行，企业职工也可能会额外增加一份退休收入，进一步提高退休后的收入水平和生活质量。

最低工资标准有望调整

人社部新闻发言人卢爱红在该部2017年度四季度新闻发布会上表示，下一步，要继续做好最低工资标准调整和评估。

生活中有很多基层劳动者，包括清洁工、推销员、服务员、钟点工等，最低工资标准的调整最能影响到他们的切身利益。此外，最低工资也将影响试用期工资、医疗期内的病假工资、社会保险、住房公积金等多个方面。

从2018年2月1日起，广西已调整全区职工最低工资标准，增幅为20%。此次最低工资标准由此前的四类调整为三类，即由原来的每月1400元、1210元、1085元、1000元调整为1680元、1450元、1300元；非全日制小时最低工资标准由原来的13.5元、11.5元、10.5元、9.5元调整为16元、14元、12.5元。

据公开资料显示，今年上海市最低工资也会继续有所提高。

责任编辑：张建利