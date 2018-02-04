宁夏2017年给予17名纪检监察干部党政纪处分

新华社银川2月4日电（记者张亮）记者从宁夏回族自治区纪委获悉，2017年宁夏各级纪检监察部门共有17名纪检监察干部受到党纪政纪处分。

2017年，宁夏全区共受理反映纪检监察干部信访举报87件，给予党政纪处分17人，组织处理16人。

宁夏纪检监察系统形成了上下联动的干部监督机制，强化对问题线索的管理，对线索的受理和处置实行专人负责、归口管理。2017年对涉及纪检监察机关和纪检干部的来信来访受理和登记率都达到100%。

同时，宁夏规范问题线索报送工作，实行问题线索“月报告”制度，要求各地市纪委和派驻纪检组及时上报反映纪检监察干部问题线索及处置意见，防止漏报、瞒报等情况的发生。

宁夏还分级建立了全区纪检监察干部基本信息数据库，将纪检监察干部的问题线索处置情况纳入基本信息数据库，实行一人一台账、一人一管理。对选任、提拔、交流的纪检监察干部，“凡提必核”个人有关事项报告，“凡提必查”违规违纪问题线索，坚决防止干部“带病提名”“带病提拔”。（完）

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