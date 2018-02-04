北京首都机场6日迎客流高峰 城区下周四周五最堵

原标题：天通苑至北京南开通“公交专线”

2月3日，北京六里桥长途客运站春运客流增多，图为检票大厅等待乘车的旅客。

2月3日，T3航站楼，旅客正在使用自助托运柜台。

今年春运期间，为方便天通苑地区节日期间返乡乘客的出行需求，北京公交电车分公司开通天通北苑至北京南站的社区高铁专线，10辆新能源“小黄蜂”公交车将首次上路，服务高铁接驳。而首都机场推出了丰富的人性化服务措施，通过开发微信小程序，增设了“物品暂存服务”，国航还推出国内首个一站式全自助行李托运服务区，进一步节省旅客时间。

另据交管部门预测，春运期间早高峰压力减小，晚高峰更堵，城区“最堵日”或将出现在下周四、周五两天。

公交

天通苑至南站“高铁专线”半小时一趟

今年春运期间，为方便超大型社区天通苑地区节日期间返乡乘客的出行需求，北京公交电车分公司开通天通北苑至北京南站的社区高铁专线，10辆悬挂新能源号牌的“小黄蜂”公交车将首次上路，服务高铁接驳。该线从天通苑地区往返北京南站，半小时发一趟车，主要途经天通苑、地铁立水桥南站、北苑、大屯、建国门等地区。

记者注意到，与普通公交车相比，“小黄蜂”公交车车身更小，车身长度仅6米，每辆车有9个座位，可以在满足运力的同时更加方便调配，在路面行驶中更方便。此外，车辆还具有低踏板的特点，可以满足携带大件行李和行动不变的旅客上下车，由于车辆采用了气电混合动力，因此具有零排放、低噪声等优点，每次充满气可续航约300公里。步入车厢后记者看到，除了标配的冷暖空调以外，车内配置的LCD电子标识显示屏上还可循环播放站名信息与服务标识。

据电车分公司相关负责人介绍，在前期的调研中，公交方面向天通苑周边的市民发放出行需求调查问卷200份，并对提出的各类意见建议归类梳理，按照出行需求开通线路，将公交服务向社区延伸，扩大公交服务广度和深度。在线路设计过程中，也尽量绕开天通苑社区内常规堵点。

●服务信息 线路全程用时约为100分钟

开行时间为2月1日至2月14日、2月20日至3月12日。执行单一票制，单一票价20元，一卡通刷卡优惠票价15元，使用定制公交APP预订电子车票可享受特惠票价12元。线路营业时间：天通北苑6：30-22：00；北京南站8：30-24：00。线路全程用时约为100分钟，发车间隔为30分钟。

线路设站：天通北苑→白坊→天通东苑一区西门→天通苑街心花园→地铁立水桥南站→大羊坊→天月园小区→大屯南→安慧桥北→五路居→地坛西门→东直门北→建国门南→北京南站

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首都机场T3航站楼新增自助托运柜台

为了给返乡的旅客提供便利，今年春运期间，首都机场推出了丰富的人性化服务措施。安检时才发现自己携带了无法登机的物品，又不想丢弃怎么办？针对这一情况，首都机场特意开设了“安检物品暂存服务”，旅客可以在安检柜台办理暂存手续，随后在微信小程序中搜索“首都机场安检暂存”并绑定存单，便可随时查询暂存期限、预约领取时间、延长领取期限等。而在领取暂存物品时，也仅需出示小程序中物品对应的二维码，并配合身份证件即可取回物品。

支付宝无感支付是首都机场针对停车缴费推出的一项新的便捷服务。记者体验后发现，驾驶员只需在支付宝首页搜索“停车”选择“停车在线缴费”，输入车牌号，点击“查询停车费”，保存车辆信息后，点击“开通免密”，就开通了无感支付功能，使用无感支付通过缴费通道时间可以缩短到2秒以内。

此外，航空公司也增加了一系列智能服务。在首都机场T3航站楼，国航推出国内首个一站式全自助行李托运服务区。新增8台智能机器能实现行李自助托运，旅客在自助办理值机后，所托运的行李将直接导入行李传送带进行自动传递，节省再次排队时间。

昨日下午，记者来到首都机场T3航站楼，在国航一值机柜台前，一个红色的自助托运设备格外引人注目。一位刚办理完自助托运手续的旅客告诉记者，“以往行李托运必须在窗口排长队，现在只要根据提示信息，自己按照步骤操作就可快速办理。”

●服务信息 首都机场2月6日迎客流高峰

记者从首都机场获悉，2018年春运期间，首都机场预计进出港旅客量达到1096万人次，日均接近27.4万人次；预计起降航班6.82万架次，日均1704架次。

预计节前客流高峰将在2月6日升至顶点，从2月9日起旅客流量将趋于平稳，逐步降低。但从春节后半段开始将再次回升，特别是进港旅客会明显增多。2月21日（农历正月初六）首都机场将迎来第一波返程高峰，3月6日将迎来第二波返程高峰。

■ 出行提示

城区交通下周四、周五“最堵”

随着出京人数增加，城区工作日早高峰通行情况有所好转，高峰时间为7时30分左右。预计下周东三环南路、西直门北大街、菜户营南路、西三环中路、肖家河桥区等交通压力较大，周一交通压力将较为突出。同时，近期工作日晚高峰交通压力有所增加，高峰时间为18时至19时，预计下周东三环北路、北三环中路、远通桥、东四环中路、东四环北路等路段容易出现车行缓慢的情况。

下周将迎来小年，加上春节临近，市民置办年货热情较高，各大批发市场、大型商圈、物流场站周边交通压力将持续上升。特别是周四小年和周五晚高峰交通压力将最为突出，综合性餐饮场所、大型购物中心周边可能出现车流集中的情况。

春运期间，去往京津冀等周边地区的市民也会选择自驾或乘车出行，预计京藏高速、京沪高速、京港澳高速等也容易出现短时车多行驶缓慢的情况。

客运场站周边交通压力将增大

据交管部门介绍，春运开始后，北京南站、北京西站、北京站、首都机场等客运场站周边交通压力将有所增加。工作日晚高峰期间交通压力仍然较大，市区环路、联络线的部分路段将出现车多行驶缓慢的情况，下周五交通压力将最为突出。从近年客运数据看，铁路、民航客运量逐年增多，预计今年客运场站周边交通压力仍然较大。

此外，近期机场高速进城方向全天持续车多，出城方向8时至10时、16时至20时呈现周期性通行高峰；南苑机场距离新发地商圈和新发地长途客运站较近，周边南苑西路、黄陈路、菜户营南路等容易受车流叠加影响出现行驶缓慢的情况。

责任编辑：张岩