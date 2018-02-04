新京报：难出爆款 2018电视开年剧怎么了？

原标题：难出爆款，2018电视开年剧怎么了？

正在东方卫视、江苏卫视热播的电视剧《恋爱先生》即将收官。截至2月1日，该剧CSM52城单日收视率终于突破1.9，点击量高达106亿，成为今年开年剧中唯一的爆款。纵观今年其他开年剧，整体表现都不太尽如人意。浙江卫视《莫斯科行动》《和平饭店》口碑不差，但收视平均下来均未破1，点击量也未到10亿；北京卫视把《琅琊榜之风起长林》从周播档提到黄金档，也未能逃过0.48的惨淡收视。

记者粗略统计了2015年到2018年的开年剧后发现，与今年的“集体哑火”相较，往年的开年档多是各卫视竞相争艳的黄金时期。大多数剧均以“古装”、“大IP”、“大女主”为主，偶见主演阵容不错的都市言情。热度上绝大多数电视剧收视率都轻松破1，点击量也维持在20亿-60亿左右，100亿-200亿也屡见不鲜。而这样的现象在近两年开始被扭转。去年除《三生三世十里桃花》成为年度“爆款”以外，1、2月的电视剧市场整体表现平平，都市剧、主旋律题材占据半壁江山。到了今年，古装IP大女主剧彻底绝迹于开年档。接下来即将踩住今年开年剧尾巴的电视剧，除由钟汉良、江疏影主演的《一路繁花相送》期待值相对较高以外，《合伙人》《台湾往事》等都尚未见爆款相，看来今年开年电视剧惨淡的势头已很难逆转。

新京报记者专访业内人士，探究这种情况的原因：视频网站风头渐起，以庞大的财力购买或制作头部剧集，优质丰富的内容慢慢促使观众收视习惯改变造成了电视台这种尴尬状况。

■ 业内析因

收视习惯改变

新京报记者就今年开年剧收视惨淡的情况采访了剧评人李星文。他认为今年开年剧不景气与大众期待的两部大女主古装剧没能及时开播有关系。这就是范冰冰主演的《巴清传》（之前开年就播过她的《武媚娘传奇》）和周迅主演的《如懿传》。

“传统上，开年剧有播大女主古装剧的传统，虽然这个类型不新鲜了，但是这几年都反复证明了玛丽苏、大制作、大阵容、大投入，容易播得好。2017年《三生三世十里桃花》比较典型。所以如果这两部剧能如期播出的话，相信吃这一套的观众还是非常多的，今年开年还是会很热闹。”

另有业内人士给记者分析，目前越来越多的人的收视习惯发生了改变，“每天守在电视机前”变成了“拿着手机随时观看自己喜欢的剧集和节目”，自然而然电视台播出剧集的收视率就下来了，视频网站大量的各类剧集同时分流了某一部剧的点击率。所以虽然剧集的质量越来越好，要出爆款却会越来越难。

撰文/新京报记者 张赫

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