快递小哥被请进中南海建言：想说的话写在纸条上

原标题：村镇“快递小哥”因半年前一则留言成为首位被李克强请进中南海建言的网友

普通人如何能成为总理的“座上宾”

2月2日晚上，随着飞机降落在山西太原市机场，李朋璇72小时的“北京之行”结束了。因半年前在中国政府网写下了一段195字的留言，他被选中受邀参加1月31日在中南海举行的座谈会。座谈会的“主持人”是国务院总理李克强，当天邀请包括施一公、郎平、黄渤在内的9位人士走进中南海，是为了听取教育、科技、文化、卫生、体育界人士和基层群众代表对《政府工作报告（征求意见稿）》的意见建议。

李朋璇就是其中一位受邀人士，他今年29岁，是运城市临猗县北辛乡王申村人，也是一家快递公司在当地的负责人。

“感觉就像电影中的情节一样。”李朋璇在电话里难抑激动的心情用乡音告诉北京青年报记者，“没想到因为一则留言见到了总理。”

据媒体报道，李朋璇是第一位走进中南海的中国政府网网友，也是首位进入中南海与总理面对面的“快递小哥”。

缘起

从事快递业时遇到难题 上政府网留言

普通人与总理面对面的机会其实不少，但走进中南海向总理进言，网友这个群体是第一次。

李朋璇告诉北青报记者，半年前，偶然间知道了中国政府网“我向总理说句话”这个栏目，因为在家乡从事快递业时遇到了一些难以解决的问题，所以他就试着在这个栏目上留言。当时李朋璇写道：总理，您好。我是山西运城的一个基层快递站点的员工，我们兢兢业业工作，只为助农。我们承运的物品中，有很多生鲜苹果，利润微薄且极易腐烂，作为基层站点真的伤不起。生鲜不同其它产品，发出去一旦有问题就是发件方的责任，每件理赔30元，但利润1件才2块。我很想为果农的生鲜买份保险后再拉货装车。

“本以为留言会石沉大海，没想到会有机会见到总理跟他亲自说这件事。”

交流

和总理交流快递业和“双创”

李朋璇说，“在几分钟的发言中，我和总理交流了快递业和家乡‘双创’的事。”

他向北青报记者回忆了那天的情景：“总理一上来就问我是哪个工种，一天工作几个小时。”

接着，李朋璇回答自己是一名乡镇快递网点负责人，每天要工作十二三个小时。李克强总理说，中国快递业发展很快很好，也是很关键的行业，承载了方方面面，促进了农产品、工业品的双向流通，搞活了市场经济。

李朋璇说，总理提到快递员们很辛苦，大家要互相理解。

因为在家乡快递的主要业务是帮助村镇农户向外地寄送苹果，“在和总理的交流中，我谈到了家乡的苹果，我们那好多人都是在搞这方面的创业。”李朋璇告诉北青报记者，在座谈会上他同总理还聊了家乡“双创”的事。

据了解，临猗县是“全国水果十强县”。李朋璇家中种有30亩果树。3年前，为了缓解“卖果难”，李朋璇加盟百世快递，一方面开始自己的创业，一方面摸索“农产品电商”之路。北青报记者在他的微信朋友圈发现，物流和苹果几乎是全部主题。

而此次参加座谈会，他所提的建议和物流、苹果都有关系。在座谈会现场他又提出希望国家推动保险业和快递业深化合作，为生鲜农产品进城保驾护航。

对于这个建议，李克强说，我们鼓励支持快递等新产业新业态发展，多措并举降低物流等成本，这既能促进经济增长，更能促进民生改善。政府要践行以人民为中心的发展思想，拓展倾听民声、了解民意的渠道，在与社会良性互动中不断改进工作。

谈及对总理的印象，李朋璇说：“总理非常和蔼可亲，而且说问题时很关注民生。”

观察

总理出访“应邀”与驻外员工座谈

北青报记者注意到，此次和李朋璇一起走进中南海对《政府工作报告（征求意见稿）》建言的还有湖南浏阳达浒镇农民孔蒲中，他和李朋璇都是基层群众代表，孔蒲中围绕促进家庭农场发展提了建议。

事实上，这已经不是第一次基层群众代表与总理面对面进行交流。葡萄牙语专业毕业的小伙周效国和李朋璇经历相似。2014年4月，周效国通过中国政府网“我向总理说句话”栏目留言，希望在5月份李克强总理出访安哥拉时，能够有一次青年见面会。周效国是中国水电的员工，当时常驻安哥拉。之后，周效国没想到梦想成真了，中国政府网工作人员把留言送到了总理办公室。2014年5月8日下午，李克强总理如期访问安哥拉，周效国受邀参加了座谈会。

因为留言走进中南海、与总理面对面，这个留言栏目到底是什么呢？

中国政府网首页互动一栏，有一项是“我向总理说句话”，李朋璇和周效国就是通过这个栏目成功受邀进入中南海的。这个栏目开篇语写道：你的每一篇意见，都将被认真对待。值得一提的是，在这个栏目中不但能够看到留言，还能得到相关部门比如，公安部、工信部等对网友问题的回复。

此外，每年两会前，听取各界人士对《政府工作报告（征求意见稿）》意见建议的座谈会上也会有基层代表的身影。2017年1月16日下午，杭州钢铁集团自主创业员工黄敏作为基层群众代表，受邀前往中南海，对国务院《政府工作报告（征求意见稿）》提意见，与李克强总理面对面对话。在那次会上，他向总理讲述了自己离开钢铁行业自主创业的故事，当时钢铁业正面临着去产能、职工安置的浪潮。

事实上，每年两会前召开的听取各界人士对《政府工作报告（征求意见稿）》意见建议的座谈会，是一个惯例，一般会召开三场座谈会，一场是民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士受邀参加，其次是专家学者和企业界人士座谈会，再者就是李朋璇参加的听取教育、科技、文化、卫生、体育界人士和基层群众代表对《政府工作报告（征求意见稿）》的意见建议座谈会。而座谈会上的意见和建议也成为政府工作报告起草的重要环节，2017年3月，报告起草组成员在接受中国政府网客户端专访时曾提及座谈会称，总理对所有人提的意见都很重视，都会回应。

对话

想说的话写在纸条上带进中南海

北青报：先讲讲1月31日当天走进中南海和总理面对面交流的过程吧。

李朋璇：31日早晨8点20分，我在国家邮政局两位工作人员的陪同下，坐车进入中南海。座谈会是在国务院第一会议室召开的，共持续了3个多小时，有9位代表发言，每个人发言是8分钟，发言中会和总理互动交流。我坐在演员黄渤旁边，是第九位发言的代表。我跟总理讲了我们临猗的苹果和我们村镇农民创业的事，总理说快递业整体特别好，说我们快递员不容易。

北青报：你是什么时候知道要被邀请进入中南海的？参加座谈会前，做了哪些准备？

李朋璇：在去参加会谈前两天，我收到了中国政府网工作人员的电话。当时接到一个陌生电话，第一次我没接，第二次就接了，因为是做快递的，谁的电话我都接。开始还不相信会有这么一回事，想到自己曾经在政府网上的留言，才知道这是真的。我也做了一下准备，就是先把自己想说的话写在纸上，就这样带在身上去了中南海。

北青报：你的家人知道你要去北京与总理见面，他们什么反应？

李朋璇：爸爸和妻子从来没有特意表扬过我，这次他们说了表扬我的话鼓励我。

北青报：你说你在家乡创业？

李朋璇：在老家临猗县干快递业快三年了，我自己承包的百世快递的一个网点，我们那快件少，我主要是帮老家农户们往外寄送苹果，我们那苹果不错。

北青报：那你为什么提这个建议啊？

李朋璇：我的快递业务主要是寄苹果和一些农产品，一天发三四千件，但苹果和生鲜不同其它产品，生鲜发出去一旦有问题就是发件方的责任，每件理赔30元，但利润1件才2块。一件快递，才8元，如果发生破损就麻烦了。我提这个建议是希望有第三方介入，有效地改善我们和客户的关系。

北青报：走进中南海，见了总理后，生活有什么变化？

李朋璇：也没有什么变化，如果有，就是从31日开始，不断接到你们记者的电话，但我不想说太多了，因为虽然见了总理，但我就是一个干快递的，我还是要踏实地工作、生活。不过，这段经历能够激励我更好地为我的家乡做点事。

来源：北京青年报

责任编辑：张岩