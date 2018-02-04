原标题 环保部：2020年地级以上城市优良天超80%

到2020年，全国未达标城市PM2.5平均浓度比2015年降低18%以上，地级及以上城市优良天数比例达到80%以上。今年将制定实施打赢蓝天保卫战三年计划，出台重点区域大气污染防治实施方案。

记者是从2018年全国环境保护工作会议上获得上述消息的，环保部部长李干杰表示，今年还将开展中央环保督察整改情况“回头看”。

蓝天保卫战以京津冀等区域为主战场

2月2日至3日，环保部在京召开2018年全国环境保护工作会议。环保部部长李干杰表示，在改善生态环境质量方面，初步考虑是，到2020年，全国未达标城市PM2.5平均浓度比2015年降低18%以上，地级及以上城市优良天数比例达到80%以上；全国地表水I—III类水体比例达到70%以上；受污染耕地、污染地块安全利用率分别达到90%左右、90%以上；生态红线占比控制在25%左右，生态系统稳定性增强。

下一步将突出三大领域。首先，坚决打赢蓝天保卫战，以京津冀及周边、长三角、汾渭平原等重点区域为主战场，坚决加快调整产业结构、能源结构、交通运输结构，狠抓重污染天气应对。其次，着力开展清水行动，坚持山水林田湖草系统治理，深入实施新修改的水污染防治法，坚决落实《水十条》，扎实推进河长、湖长制实施，有效保障饮用水安全，打好城市黑臭水体歼灭战，加强江河湖库和近岸海域水生态保护，全面整治农村环境。另外，扎实推进净土行动，全面实施《土十条》，强化土壤污染风险管控，保障农用地和建设用地安全，强化固体废物污染防治，加快推进垃圾分类处置。

推动开展“无废城市”建设试点

李干杰指出，2018年，要全面启动打赢蓝天保卫战作战计划。制定实施打赢蓝天保卫战三年计划，出台重点区域大气污染防治实施方案。稳步推进北方地区清洁取暖，加快淘汰燃煤小锅炉。推动提高铁路货运比例，整治柴油货车超标排放。继续推进燃煤电厂超低排放改造，启动钢铁行业超低排放改造，加强重点行业挥发性有机物治理。强化重点区域联防联控，开展区域应急联动。其次，加快水污染防治。推动36个重点城市和长江经济带黑臭水体整治，推进地级及以上城市地表水饮用水水源地清理整治。要加快推进土壤污染综合防治先行区建设和土壤污染治理与修复技术应用试点。推动各地优化危险废物处置设施布局。制定化学品环境管理战略。推动开展“无废城市”建设试点。

在督察方面，今年将开展中央环保督察整改情况“回头看”，针对污染防治攻坚战的关键领域组织开展机动式、点穴式专项督察，全面开展省级环保督察。开展重点区域和领域大气污染防治强化督察、打击进口废物加工利用行业和固体废物集散地及危险废物相关环境违法行为、垃圾焚烧发电行业专项执法、城市黑臭水体整治、集中式饮用水水源地环境保护、“绿盾”国家级自然保护区监督检查等6大专项行动。

去年“气水土”防治专项资金近500亿

总结过去五年，李干杰说，五年以来“党政同责”“一岗双责”的环保工作格局以及政府、企业、社会组织和公众共同参与的环境治理体系正在形成；大气、水、土壤污染防治三大行动计划先后发布实施，生态环境状况明显改善。另外，国际影响不断扩大，积极参与全球环境治理，成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。

2017年，中央环保督察持续深化。完成了第三批、第四批对15个省份督察，前三批督察22个省份整改方案明确的1532项整改任务已完成639项，全国26个省份开展或正在开展省级环保督察。值得关注的是，至2017年圆满实现《大气十条》目标。另外，坚决禁止洋垃圾入境。调整进口废物管理目录，开展打击进口废物加工利用行业环境违法行为专项行动和固体废物集散地专项整治行动，限制类固体废物全年进口量同比下降11.8%。

水环境方面，2017年，97.7%的地级及以上城市集中式饮用水水源完成保护区标志设置，93%的省级及以上工业集聚区建成集中污水处理设施，完成2.8万个村庄环境整治任务。

环境执法重拳出击，全国实施行政处罚案件23.3万件，罚没款数额115.8亿元，比新环保法实施前的2014年增长265%；另外，2017年，中央财政大气、水、土壤污染防治等专项资金规模达497亿元。

新京报记者 邓琦

责任编辑：张岩