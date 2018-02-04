中国工程院院士:树立科技是核心战斗力思想

原标题：树立科技是核心战斗力的思想（大家手笔）

习近平同志在党的十九大报告中强调：“树立科技是核心战斗力的思想，推进重大技术创新、自主创新，加强军事人才培养体系建设，建设创新型人民军队。”树立科技是核心战斗力的思想，要求我们全面实施科技兴军战略，坚持自主创新的战略基点，瞄准世界军事科技前沿，加强前瞻谋划设计，加快战略性、前沿性、颠覆性技术发展，不断提高科技创新对人民军队建设和战斗力发展的贡献率。当前，我国国防和军队建设正站在新的历史起点上。到本世纪中叶要把人民军队全面建成世界一流军队，必须高度重视科技创新，实施好科技兴军战略。

科技创新是形成新质作战能力的根本途径。从历史和现实看，最前沿的科技创新往往首先应用于军事领域，促进新型作战工具不断涌现，推动新质作战能力不断形成。新质作战能力对于掌握战场主导权具有至关重要的作用。比如，第二次世界大战前期德国用装甲部队碾压以步兵为主的欧洲各国，海湾战争中多国部队又以空袭炸毁近万辆伊拉克军队的坦克和装甲车。这些战例说明，新型作战工具、新质作战能力对老旧装备的压倒性优势，会使战争呈现一边倒局面。当前，随着新一轮科技革命的孕育发展，世界新军事革命正加速推进，新型武器装备不断涌现、新型作战工具层出不穷，世界各主要国家都希望以技术优势掌握未来战争主导权。面对这种新形势，我军要成为世界一流军队，必须主动求变，下好科技创新先手棋，占领先机、赢得优势。当前，应紧抓国防科技创新战略基点，在关键核心技术领域实现新突破，攻克核心元器件、关键原材料等老大难问题，在一些战略领域形成独特优势。同时，还要加快落实军队规模结构和力量编成改革任务，组建精锐作战力量，推进我军建设向质量效能型和科技密集型转变。

科技创新是形成新型作战方式的核心动力。恩格斯说过：“一旦技术上的进步可以用于军事目的并且已经用于军事目的，它们便立刻几乎强制地，而且往往是违反指挥官的意志而引起作战方式的改变甚至变革。”科技创新在革新武器装备的同时，也革新军队的作战方式。信息化条件下的现代战争，全球定位系统和精确制导武器成为战斗力的倍增器，电子侦察手段和远程打击能力使发现即摧毁成为可能，军队作战方式发生急剧转变。本世纪以来的几场局部战争一再证明，传统战争中前线后方的概念已经消失，纵深推进、消耗战等作战样式已不合时宜，非接触战争、零伤亡战争、外科手术式特种战等作战样式成为常态。我军必须加速更新思想观念，转变作战指挥和保障方式，树立与新型武器装备相适应、与新体制编制相适应、与信息化战场相适应的作战理念。必须深入研究基于科技的现代战争制胜机理，瞄准强敌发展“非对称”作战手段和“杀手锏”武器装备，对接新型作战力量建设加紧推进战略预警、军事航天、防空反导、信息攻防、战略投送等领域创新攻关，切实把创新力转化为实实在在的战斗力，真正使科技创新成为克敌制胜的法宝。

科技创新是全面推进军事理论现代化的关键要素。当今世界，科学技术迅猛发展、战争形态日新月异、战争法则变幻莫测，这使得高科技含量的军事实践成为世界各主要国家新军事理论的催化剂，孕育出联合作战、全维作战、平行作战等战略指导思想。海湾战争前后，美军的五环打击理论制胜战场、风靡全球；在科索沃战争、阿富汗战争和伊拉克战争中，美军将瘫痪战理论演绎到极致。我军素来以军事理论创新见长，在持久战、运动战、积极防御和人民战争等军事理论指导下，我军由小到大、由弱到强。在新时代，我们必须坚持以习近平强军思想为指导，高度重视科技创新对全面推进军事理论现代化的关键作用，更好发挥理论创新对实践创新的引领作用，大力推进马克思主义军事理论创新，努力创造具有世界影响力、指引我军未来发展的新军事理论，形成具有时代性、引领性、独特性的军事理论体系。必须贯彻总体国家安全观，赋予人民战争等军事理论新的时代内涵，以军民融合深度发展赢得国际竞争和军事竞争的主动权。必须增强军事理论的科技底蕴，以改革创新思维解决军队建设发展面临的大量新问题，让科技创新之光点亮强军兴军之路。

（作者为中国工程院院士、国防科技大学计算机学院院长廖湘科）

责任编辑：张岩