原标题：美国出了怎样一个报告，我国防部为何坚决反对？

国防部新闻发言人任国强就美公布《核态势审议报告》发表谈话：

北京时间2月3日，美国国防部发布《核态势审议报告》，妄加揣测中国发展意图，渲染中国核力量威胁，中方对此表示坚决反对。

中国坚定走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策。始终恪守在任何时候、任何情况下不首先使用核武器政策，明确承诺无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。

中国在核武器发展方面始终采取极为克制的态度，始终把自身核力量维持在国家安全需要的最低水平。

核态势审议首先要正确看待时代大势。

和平与发展是不可逆转的世界潮流，美方是拥有世界最大核武库的国家，应主动顺应这一潮流，而非背道而驰。

我们希望美方摒弃冷战思维，切实承担自身核裁军特殊、优先责任，正确理解中方战略意图，客观看待中国的国防和军队建设，同中方相向而行，使两军关系成为中美关系的稳定因素，共同维护好世界与地区的和平、稳定与繁荣。

美国国防部在这份报告中希望政府加大更新核武器投入，研发新型核武器，提高核威慑力。

报告提出要在近期改进部分潜射弹道导弹，使其可以搭载低当量核武器，远期将发展一种可携带核弹头的舰载巡航导弹。报告还称，将在未来逐渐更换陆基、海基、空基核弹头和设施。

报告暗示，美国将扩大核武器使用条件，不排除在未受到核打击时率先使用核武器。

不过，报告中并未明确具体何种条件符合美军率先使用核武器的标准。

这是美国防部2010年发布相关报告后首次公布美国核战略。新版报告较上次有明显区别，改变了美国政府当时裁减核武库、降低核武在国家安全战略中的重要性以及不再发展新核武、停止核试验等表态。

2017年2月23日，美国总统特朗普在华盛顿白宫接受路透社记者专访时说，他想要加强美国核武库建设，以确保美国在核武建设上处于领跑地位。（新华社/路透）

美国智库军备控制协会专家迈克尔·克莱尔告诉新华社记者，这份报告较之以往最大的区别在于对核武器的定位。“在奥巴马政府时期，核武器是最后手段。而在此次新版报告中，核武器扮演越来越重要角色。”

分析人士指出，美国进行这样的核战略调整不负责任，如果该战略得以实施，无疑将增加爆发核冲突的可能。作为核武库特大的国家之一，美国对核裁军应负有特殊和优先责任，应该为最终实现全面彻底核裁军创造条件。

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责任编辑：刘德宾 SN222